Yeison Jiménez tuvo que salir a ofrecer excusas por el “ninguno de ellos quedaría vivo” que generó tanta polémica

En medio de una entrevista con Roberto Cardona, en Los 40 Colombia, el artista colombiano Yeison Jiménez entregó unas declaraciones que, sin duda, han generado bastante polémica por el tono de estas.

En medio de la entrevista, el artista reveló que no tenía un punto fijo de vivienda, dado a que venía de atravesar de un tema de seguridad bastante delicado, motivo por el cual mantenía custodiado y de un lado para otro.

“Me vi inmerso en un tema de seguridad fuerte, de tener que andar con tres, cuatro policías 24/7, de tener hombres armados en mi casa”, contó Jímenez.

Teniendo en cuenta lo anterior, Cardona le preguntó a Jiménez si ha temido que atenten contra su vida, a lo que el cantante respondió: “Hoy no, porque las personas con las que tuve problemas saben que yo sé todo sobre ellos y a mí me quiere mucho la gente, tanto los buenos, como los malos. Entonces, si a Yeison Jiménez le hicieran algo, Dios no lo permita, sería una cagada horrible, pero ninguno de ellos quedaría vivo. Eso sí está claro. En este país yo soy una de las personas que más quieren y hay personas que tienen mucho poder, que saben que si me tocan se van a muerte, simplemente por el sentimiento que tienen hacia el artista”.

Yeison Jiménez se encuentra de gira en España. | Foto: Instagram: @yeison_jimenez

Teniendo en cuenta las declaraciones del cantante que fueron consideradas por algunos internautas subidas de tono, inmediatamente este se volvió tendencia, obligando a que debiera salir a ofrecer disculpas este domingo, 28 de abril, a través de sus historias en Instagram.

“Hay algo para lo que siempre me he considerado bueno y es para reconocer mis errores. Tengo la obligación de venir aquí y decirles que definitivamente sí la cagué. Hice un comentario que sobraba en una persona que hoy por hoy tiene tantos seguidores, tanto cariño, y cualquier cosa que diga puede ser utilizado en su contra. O sea, yo. Así que vengo a decirle a todas las personas que incomodé con mis comentarios que me disculpen”, dijo el artista desde Pamplona, España.

“Caí en el juego, tanto del ego, como de los pensamientos en voz alta. Definitivamente sigo siendo una persona muy joven pero siempre me he caracterizado porque no tengo problema en reconocer un error. Entonces estuvo mal dicho, de mi parte les pido disculpas y de pronto, lastimosamente, con mis palabras no fue la persona que acostumbro ser y definitivamente no quiero que ustedes tengan otra imagen diferente a la que soy yo”, agregó Jiménez.

Vale mencionar que, tras el “ninguno de ellos quedaría vivo”, los memes no se hicieron esperar y los internautas caricaturizaron lo dicho por Yeison Jiménez e, incluso, lo compararon con el personaje de Pablo Escobar en la serie El patrón del mal.

Uno de los memes sobre Yeison Jiménez. | Foto: X @taltalivan

También hicieron lo mismo con un fotograma de Los Simpson, puntualmente de un capítulo en que Homero se imagina cómo lo vería la gente si él fuera una especie de capo de la mafia.