El lujoso carro en el que Yeison Jiménez se dejó ver en Miami: cuesta una millonada

Sin duda, el nuevo juguete de Yeison Jiménez se llevó toda la atención de sus seguidores, quienes no tardaron en reaccionar: “Yo iba comprar una de esas, pero no me gustó color”; “Mera míonca”; “Qué nivel”; “El patrón”; “Mi hijo es superfanático a los carros y apenas le mostré el vídeo ‘@yeison_jimenez está en un Tesla cyber truck... Wow’... Creo que para el fue la combinación perfecta, su cantante favorito en uno de sus carros favoritos”; “Ah no ya, está es volando”.