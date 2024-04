Luisa Fernanda W sacó pecho por su relación con Pipe Bueno al recordar comentario “machista” de Yeison Jiménez

Yeison Jiménez ha logrado posicionarse como uno de los artistas más reconocidos en el género de música popular , no solo en Colombia sino también en otros territorios. Sin embargo, como sucede con todas las figuras públicas, no solo su trabajo se vuelve motivo de comentarios, sino también lo que hace fuera de los escenarios.

“ Creo que por eso Pipe y yo somos pareja. O sea, nos complementamos de una manera impresionante. La vida me dio el regalo de encontrarme con una persona como Pipe, que es igual de visionario a mí. Y es que nosotros, aun cuando estábamos en la etapa de conquista y de esas maripositas en aumento, siempre hablamos sobre nuestro crecimiento. Entonces, cuando ya decidimos establecer nuestra relación, empezamos a pensar en qué inventarnos o con quién asociarnos. Y creo que ambos, porque no me voy a colgar yo sola la medalla, hemos trabajado mucho para tener lo que se ha logrado ”.

“Tengo que sacar el miedo de hacerlo en vivo y esto es algo que hablado con Itzza y con muchas personas más ¿A mí qué me pasa?, que me cuesta y no porque sienta que lo haga mal, porque lo he hecho, sino porque esta inseguridad es algo como que no he desbloqueado”.