Pantera “encaró” a Karen Sevillano en ‘La casa de los famosos’ por incómoda situación, ¿Fin de los ‘Papillentes’?

Al interior del reality , la convivencia en La Casa de los Famosos Colombia no siempre es armoniosa, y prueba de ello fue el reciente encontrón que hubo entre dos de sus participantes más populares, Pantera y Karen Sevillano.

Pantera “encaró” a Karen por su desorden

Y es que recientemente, se vio el momento en el que Pantera encaró a su compañera de grupo ‘papillente’, todo porque se cansó del desorden y por esa razón, no dudó en darle a conocer su opinión a Sevillano cuando se encontraban en el comedor.

“ Tú no puedes arreglar tu silla, ¿verdad? Donde dejas la silla , ahí la dejas, donde te quitas los aretes, ahí los dejas, donde te quitas la pulsera, ahí la dejas... La costumbre”, expresó Kevin a la caleña.

El comentario, en un principio, no fue del agrado de Karen, quien no quiso contestarle, aunque esto fue solo un poco tiempo, ya que entre risas le manifestó “me encantará decirte que no, pero sí soy así”.