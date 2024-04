MinSalud dijo en la Corte Constitucional que plata girada a EPS era insuficiente porque enfermedades de alto costo se llevan el 20%

El ministro de Salud, Guillermo Jaramillo admitió que “sí hay necesidad que se revise la UPC, pero por eso nosotros pretendemos que no exista UPC de régimen contributivo porque desde ya las enfermedades de alto costo se están llevando casi el 20% de los recursos a pesar de que el esfuerzo de este gobierno se ha transferido al pago de la UPC”.

En medio de su cita con la Corte Constitucional, el jefe de la cartera de Salud también explicó que la suficiencia de la UPC no está garantizada porque existen factores externos más allá de la salud como la implementación de nuevas tecnologías, epidemias, la reconfiguración del Estado y otros factores que no permiten igualar el valor del régimen contributivo del subsidiado.

El ministro Jaramillo también se sumó al fuerte reclamo que hizo el director de la Adres en la Corte Constitucional, al alertar que algunas EPS presentaban información incongruente a la hora de solicitar el valor para Unidad de Pago por Capitación , y hasta calificó el actuar como “grave” porque la información no se puede validar ni contrastar.

Para Guillermo Jaramillo “tenemos desafortunadamente y por los antecedentes que ya mostró el doctor Martínez (director de la Adres) es que nos parece que se está haciendo mal uso de la UPC, pero lo de Saludcoop y Medimas fue terrible. Han saqueado los recursos de la salud. Hace algunos días vino una exministra de Estado y planteó unos recursos que no aparecen en la contabilidad de varias EPS. Mientras que no auditemos los recursos este año de 95 billones de pesos, no sabemos qué se está haciendo con el dinero”.