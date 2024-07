Qué paradoja: mientras decenas de alcaldes viven al filo de la muerte, sin protección, a los criminales de la ‘paz total’ los cuidan como si fueran presidentes

Si en Cauca llueve, en el sur de Bolívar no escampa. Todos los mandatarios han sido víctimas de intimidaciones de las Farc, el ELN y las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, quienes se enfrentan diariamente por las economías ilícitas y la población civil queda en medio de la intensa confrontación. El alcalde de Altos del Rosario, Juan Carlos Romo, también fue calificado en riesgo extraordinario: “Me asignaron un vehículo convencional y un hombre de protección, algo que no me ayuda, porque si hay un atentado criminal, las balas ingresan al vehículo. Me tocó salir del municipio porque un vehículo no garantiza mi seguridad”.