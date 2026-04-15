Mauricio Gaona contradice a Gustavo Petro tras amenazas a alcaldes: “Mandato pertenece a los electores”

Mauricio Gaona, el reconocido abogado colombiano, respondió a la polémica que protagonizó el presidente Gustavo Petro con los alcaldes que enfrentaron esta semana el paro de campesinos, tras amenazar a los mandatarios locales con sacarlos del cargo y con llevarlos a la cárcel si no cumplían sus órdenes para reducir el impuesto predial.

El jefe de Estado hizo la primera declaración en su cuenta de X y encendió una controversia en varios sectores políticos del país: “Alcaldes que no presenten las iniciativas de acuerdo, alteran el orden público y salen de inmediato de su cargo por orden mía. (…). No sacar los ojos a nadie, no los pondré presos, pero los alcaldes, como servidores públicos, me responden”.

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Al mandatario también se le escuchó decir en un consejo de ministros que lideró desde el municipio de Ipiales, en Nariño, ese mismo día: “Si hay que llevar presos a los alcaldes, los hacemos llevar. No por orden nuestra, porque es de la justicia”.

Las palabras de Petro fueron interpretadas como una amenaza por parte de los alcaldes del país y, en bloque, salieron a rechazarlas, pues él no tiene entre sus funciones sacar a los mandatarios de sus puestos.

El presidente, Gustavo Petro, el 13 de abril de 2026, en Ipiales (Nariño) Foto: Joel González - Presidencia de Colombia

Por ejemplo, Asocapitales, que agrupa a las principales ciudades del país, dijo: “Los alcaldes y alcaldesas del país también son autoridades legítimamente elegidas por voto popular, con responsabilidades constitucionales claras y con autonomía para gestionar sus territorios dentro del marco de la ley. Cualquier señalamiento sobre presuntas irregularidades debe tramitarse a través de las instancias judiciales y disciplinarias correspondientes, no en escenarios de confrontación pública”.

Esa versión fue ratificada por Mauricio Gaona por medio de un mensaje que difundió en su cuenta de X en las últimas horas: “El mandato de un funcionario elegido popularmente pertenece a los electores, no al Gobierno”.

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El abogado constitucionalista profundizó en su idea, hablándole directamente al presidente: “Su revocatoria revela el sistema aplicable. La dictadura acata la voluntad del gobernante; la democracia, el debido proceso y una sentencia judicial. No habrá dictadura constitucional”.