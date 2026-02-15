El profesor Mauricio Gaona habla de Colombia. Lo hace con el peso que le da la experiencia y la distancia. Y lo que dice tiene una enorme carga de profundidad. El respetado jurista es conocido por los colombianos por haber controvertido en vivo al exministro Eduardo Montealegre y luego por narrar su historia de dolor al perder a su padre (el magistrado Manuel Gaona Cruz) en la toma del Palacio de Justicia. Y hoy es una de las voces autorizadas para darle luz a los profundos debates constitucionales que vive el país.

En una entrevista con SEMANA, el doctor Gaona, como lo llaman muchos, explicó por qué las elecciones de este 2026 son las más determinantes de la historia republicana de Colombia. Estas son sus frases más impactantes.

Mauricio Gaona explica en SEMANA por qué “Colombia enfrenta en las elecciones de 2026 los riesgos más determinantes en su historia”

1. “Nos encontramos en un punto de inflexión”

El profesor Gaona explicó que la elección de este 8 de marzo es trascendental. “Es claro que el Congreso puede cambiar el desarrollo de un gobierno. Pero también, por otro lado, puede llevar a tendencias autoritarias, como cuando se fragmentan demasiado las minorías o se produce un fenómeno que en derecho constitucional comparado se denomina atomización. Entonces, estamos ante una situación histórica, porque ya no hay mayorías absolutas o significativas en el Congreso. Ninguna fuerza tiene hoy el 51 % y no hay ningún partido que controle ni siquiera un 30 %. Estamos abocados a una realidad inminente. El Centro Democrático y el Pacto Histórico ambos pueden cruzar el umbral del 20 %, pero sumados no llegan a la mitad. A eso se suma que hoy no hay liderazgos de Estado, no en relación con una política corrupta y clientelista que los colombianos tanto despreciamos, sino en relación con la ética de Estado que tanto necesita el país para entrar al siglo XXI. Nos encontramos en un punto de inflexión, donde parecieran primar más los beneficios personales que la res publica o el beneficio público. Obviamente, no hablo de todos los congresistas; hay que mirar caso por caso”, dijo en SEMANA

2. “Estamos muy cerca (del hiperpresidencialismo)”

El doctor Gaona aseguró que la atomización del Congreso entraña graves riesgos institucionales, porque se puede terminar en un sistema que se denomina hiperpresidencialismo. “Es decir, cuando el presidente llega al punto más alto de su poder en la secuencia constitucional histórica de la doctrina del poder; cuando estamos a un paso del abuso del poder y el autoritarismo”.

A la pregunta de si ya llegamos a ese momento, Gaona asegura que “estamos muy cerca”. Y agrega que el problema de Colombia no es la Constitución, son los líderes y lo que hay que cambiar son los líderes, no las leyes y mucho menos la Constitución. “Cada colombiano tiene que hacer una introspección y preguntarse si quiere que sus hijos conozcan un país diferente. He advertido en otras ocasiones que hay un momento en la historia de cada nación en donde el carácter de sus líderes se une al destino de esa nación; esto puede ser para bien o para mal”, agregó.

3. “No importa qué bando gane, es fundamental el Congreso que se conforme este 8 de marzo”

El profesor Gaona indicó que este Congreso tiene una relevancia histórica muy alta debido a que está sobre la mesa la propuesta de una Asamblea Nacional Constituyente. “Importa porque existe la posibilidad de que puedan ejercer presiones que conduzcan al hiperpresidencialismo en el siguiente gobierno. Y eso se traduciría en una reforma constitucional que el país no necesita”.

El jurista agregó que hoy “no hay un motivo constitucional ni histórico real; el famoso bloqueo institucional no es un motivo para reformar una Constitución, ese bloqueo es parte de una garantía constitucional precedente que se llama oposición, un precio inherente a la democracia. Si el partido que quiere cambiar la Constitución gana la presidencia y también la mayoría (significativa) en el Congreso, es difícil evitar el cambio de régimen constitucional. Empero, independientemente de quién gane las elecciones presidenciales, es menester democrático que todos los partidos tengan representación en el Congreso y que exista una oposición claramente identificable”.

“Ese mismo Congreso podría llegar a cambiar las reglas de juego completamente dejando una mayoría controlada por el presidente, donde no haya “bloqueos institucionales” y donde se termina con un Congreso de bolsillo; una especie de departamento legislativo del gobierno de turno. Entonces, en ese sentido importa. No importa qué bando gane, es fundamental el Congreso que se conforme este 8 de marzo. La oposición no es un motivo para reformar una constitución, sino para protegerla", puntualizó.

4. “El riesgo sería tener un grupo político que dicte los términos de la Constitución”

Gaona explicó los peligros que entraña la propuesta de Constituyente del gobierno Petro. “Al observar las propuestas del gobierno, nos damos cuenta que no se está proponiendo cambiar la Constitución sino el orden constitucional que la soporta, los principios que garantizan que el sistema de gobierno sea democrático ¿Y qué sostiene el orden constitucional? El principio de supremacía constitucional y el principio de separación de poderes. Esta propuesta va hacia la unificación del poder. Lo que se está buscando es que el Congreso termine siendo más un departamento administrativo del presidente. De ahí, a controlar el poder judicial hay un paso. Es una cuestión de tiempo para que el presidente controle todos los poderes".

“Jurídicamente, el riesgo radica en la pretensión de que la Asamblea sea omnímoda u originaria. Bajo esa tesis, una vez instalada, la Asamblea no reconoce límites en los poderes constituidos; se declara soberana y superior a la voluntad expresada en las urnas meses atrás. Por eso, el peligro no es solo legal, es de ruptura del hilo democrático: una Constituyente que revoque un mandato popular reciente o altere periodos presidenciales y funciones primarias de las del poder público no está reformando la Constitución, está demoliendo los principios inherentes al orden constitucional que soporta cualquier constitución”, agregó.

"No importa qué bando gane, es fundamental el Congreso que se conforme este 8 de marzo", sostiene Gaona. Foto: Semana

5. “Cuando se elimina la separación de poderes, lo que queda es dictadura constitucional”

El profesor señaló que la historia de la humanidad está llena de ejemplos de países que han tomado este camino y que el proyecto del Gobierno Petro va en ese sentido. “En la parte motiva de los proyectos que presentó el gobierno, no se ven mayores límites. Por ejemplo, que se respetarán los derechos humanos. Un respeto que, de todos modos, esta descrito en los tratados internacionales suscritos por Colombia y que sigue existiendo en el derecho internacional público. Allí entran, obviamente, temas como la reelección del presidente, inmediata o como la quieran presentar. Y, en esos casos, naturalmente, reitero, terminamos más cerca del autoritarismo y de la dictadura constitucional, especialmente cuando las reformas introducidas buscan substraer la esencia y función de los poderes judicial y legislativo para crear un ejecutivo imparable. Existe una razón ontológica y constitucional por la cual el poder público se divide en tres ramas de similar institucionalidad, importancia y efecto”.

6. “Colombia enfrenta en las elecciones de 2026 los riesgos más determinantes en su historia republicana”

Gaona aclaró que no es solo por la Constituyente, sino por el momento histórico y por los riesgos inmensos que enfrenta el país y el mundo. “A saber: un déficit fiscal de proporciones históricas; entre el 5,6 % y 7 % del PIB (considerando deuda pública total y déficit de los fondos de estabilización), esto es, una cifra asfixiante que limita ostensiblemente planes de futuros gobiernos; una inteligencia artificial (y gradualmente cuántica) que puede fracturar las economías de América Latina y de los países que no la producen, debido a déficits institucionales cíclicos en educación, investigación e infraestructura tecnológica; el regreso inminente a un narcoestado ante el incremento exponencial de organizaciones criminales y de hectáreas de coca cultivada; el abandono moral e institucional de las regiones ante una pobreza endémica que amenaza a casi una tercera parte de la población; y además de un nuevo orden mundial en el que el multilateralismo empieza a desvanecerse ante la re-potencialización militar, doctrinal, económica y tecnológica impulsada por los Estados Unidos, Japón y China”.

7. “No me cabe duda alguna, la que sigue será la presidencia más difícil de toda nuestra historia”

El profesor manifestó que lo que viene para cualquiera que gane la presidencia será muy difícil. “El país necesita un presidente que aplique lo que denominamos como constitutional restraint, que no es otra cosa que la posibilidad de restringirse a sí mismo ante los excesos del presidencialismo y el abuso del poder, al tiempo que promueve con sus acciones y decisiones la institucionalidad, competitividad y eficiencia del Estado. En suma, la configuración de mayorías y minorías en el Congreso determinará la capacidad del gobierno para enfrentar esos retos, mientras que la elección del presidente definirá la habilidad del gobierno para diseñar acciones estratégicas para responder a tiempo y promover un desarrollo real y sostenible", dijo.

8. “Cuando estamos en época de elecciones, el balance democrático del poder cambia”

"La historia nos ha enseñado qué pasa cuando volvemos algo extraordinario en algo ordinario. Pero usted me hace la pregunta clave y es en ‘épocas de elecciones’. Eso cambia todo”, dice Gaona Foto: Presidencia, Cortesia

El profesor Gaona también habló del debate que hay alrededor del uso del presidente Petro de los Estados de Excepción, específicamente de la emergencia económica. “Un presidente tiene la facultad constitucional de utilizar estados de excepción porque están en la Constitución. Entonces, que él los use no implica necesariamente autoritarismo. Lo que ocurre es que esos estados son, por tradición e ingeniería constitucional, extraordinarios. De hecho, una de las principales críticas a la Constitución de 1886, era que los presidentes acudían permanente al artículo 121, gobernando por muchos años bajo Estados de sitio; es decir, legislando por decreto sin pasar por el Congreso. La historia nos ha enseñado qué pasa cuando volvemos algo extraordinario en algo ordinario. Pero usted me hace la pregunta clave y es en ‘épocas de elecciones’. Eso cambia todo”, aseguró.

El jurista explicó que “cuando estamos en época de elecciones, el balance democrático del poder cambia. Eso hace parte de lo que se denomina la doctrina del poder. Y esa doctrina del poder nos dice que en esa transición lo que se tiene que entregar son garantías constitucionales a la imparcialidad y a la oposición, no solamente del gobierno, sino del votante”.

9. “El presidente no puede colocarle un ultimátum a la Corte Constitucional para que tome una decisión"

El profesor criticó las presiones y los trinos dirigidos a los magistrados de las altas cortes y pidió respeto por la majestad de la justicia. Aseguró que el presidente tiene la facultad constitucional de acudir a los estados de excepción, pero “lo que no puede hacer un presidente, es colocarle un ultimátum a la Corte Constitucional para que tome una decisión. La piedra angular de la democracia colombiana reposa en la protección y respeto de sus guardianes. Lo mismo ocurre en el caso de la Fiscalía General de la Nación. Atacar individualmente a los magistrados o a la Fiscal General de la Nación por decisiones que afectan los intereses del gobierno deja de ser un ataque personal y se convierte en un ataque institucional. Los colombianos deben rodear sus instituciones y exigir que se respete su independencia".

10. “Cuando un presidente quiere cambiar la Constitución porque no le deja hacer lo que él quiere, al que hay que cambiar es al presidente”

“Yo siempre he dicho que el límite institucional del poder es la Constitución y el límite moral es la libertad. En este caso, ese respeto, esa ética de Estado la ejerce y la ejemplifica en primera medida el jefe de Estado, el presidente de la República. Sus acciones son prólogo. Es por eso que he dicho que cuando un presidente quiere cambiar la Constitución porque no le deja hacer lo que él quiere, al que hay que cambiar es al presidente. Después de todo, la Constitución, no la voluntad del presidente, es la norma de normas“, agregó Gaona.