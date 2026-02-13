Colombia 2030: las doce cartillas que plantean soluciones a los desafíos más complejos del país

Innovación para el Desarrollo, fundación liderada por el expresidente Iván Duque, presentó doce cartillas que plantean retos y soluciones para el país de cara a 2030.

“Esta iniciativa aborda los desafíos estructurales que Colombia debe redireccionar para finales de esta década. A través de un análisis interdisciplinario liderado por expertos, cada cartilla identifica problemáticas actuales y plantea soluciones para fortalecer la toma de decisiones públicas y privadas, vinculando el crecimiento económico con el bienestar social y la equidad”, señaló la institución.

Así es la relación de las cartillas con la problemática y las soluciones planteadas con miras a Colombia 2030.

Energía

Colombia se encamina a un déficit de gas y de energía eléctrica para 2028 debido a la falta de nuevas reservas y a su alta dependencia climática. En esta cartilla se proponen medidas para asegurar el abastecimiento energético a través de una nueva infraestructura de regasificación en La Guajira y el impulso de la minería de minerales críticos.

Seguridad

La seguridad en Colombia atraviesa un retroceso crítico, ante este panorama, se propone recuperar el control territorial desmantelando las redes de narcotráfico y minería ilegal mediante el uso de inteligencia artificial, el fortalecimiento de la Fuerza Pública y una disrupción inteligente de las economías ilícitas.

Ciencia

La inversión en investigación y desarrollo sigue siendo marginal (0,3 % del PIB) y el 70 % de las empresas no innovan, lo que mantiene una dependencia estructural de las materias primas. Se busca transformar el enfoque, proponiendo convertir el conocimiento en el principal motor de productividad, equidad y sostenibilidad para el futuro del país.

Industria y comercio

Colombia enfrenta retos estructurales en materia de competitividad debido a las altas cargas regulatorias y a medidas que desincentivan la competencia. Se sugiere elevar la competitividad mediante la diversificación de las exportaciones agropecuarias, la simplificación de los trámites aduaneros y la consolidación del turismo sostenible como eje de desarrollo regional.

Desarrollo urbano

Las ciudades colombianas han crecido de forma desordenada, superando la capacidad de planeación formal. Ante el 90 % de los POT desactualizados, esta cartilla propone una visión estratégica para planificar las ciudades colombianas de forma adecuada.

Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC)

Esta cartilla propone una hoja de ruta para cerrar la brecha digital en Colombia y posicionar al país como líder de la economía digital. Define la meta de conectar al 90 % de los hogares, migrar el Estado a la nube para 2028 y formar a un millón de programadores en Python para potenciar la competitividad nacional.

Salud

El sistema de salud enfrenta una crisis de sostenibilidad debido a un desfinanciamiento estructural. Este documento explica los ajustes técnicos necesarios para estabilizar el sector mediante un plan de choque financiero, la actualización de la UPC y el fortalecimiento de la atención primaria con enfoque territorial.

Migración

En materia migratoria, el país enfrenta diversos problemas estructurales debido a la multiplicidad de instrumentos de regularización que generan barreras administrativas y bloquean la integración de millones de personas. Se propone simplificar la regularización mediante el ETPV y la unificación de visas para convertir la migración en un motor de desarrollo laboral y productivo bajo estándares internacionales.

Educación

El sistema educativo enfrenta un estancamiento en el aprendizaje, en el que en ocasiones los estudiantes no alcanzan los niveles mínimos y abandonan las aulas debido a la violencia y a la falta de oportunidades. Para salir del estancamiento, se propone la universalización de la educación inicial, la implementación de currículos con enfoque STEAM y la integración estratégica de la inteligencia artificial para asegurar trayectorias educativas pertinentes y de calidad.

Pacífico

El Pacífico colombiano sigue siendo la región más marginada del desarrollo nacional, con indicadores críticos de pobreza y afectada por las disputas territoriales de los grupos criminales. Para romper este ciclo, se propone el modelo «Pacífico Productivo», que busca industrializar la pesca de profundidad, el coco y el cacao, además de transformar a Buenaventura en una verdadera ciudad portuaria integrada físicamente al resto del país.

Economía

La estabilidad macroeconómica de Colombia está en riesgo tras alcanzar el desequilibrio fiscal más crítico de su historia, con un gasto de funcionamiento desbordado que ha disparado la deuda al 59 % del PIB. Esta cartilla propone frenar el deterioro fiscal priorizando la inversión sobre el funcionamiento y ejecutando una reforma tributaria progresiva que estimule el crecimiento privado y devuelva la confianza a los mercados.

Ambiente

Ante un pico histórico de deforestación y la pérdida de control en la Amazonía, el documento propone retomar la estrategia Artemisa, identificar reservas de agua subterránea y liderar la descarbonización mediante un nuevo modelo de construcción sostenible.

Aquí puede consultar el contenido completo de cada cartilla.