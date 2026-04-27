El Consejo Nacional Electoral (CNE) informó que el senador de Estados Unidos, Bernie Moreno, estará presente para las elecciones de la primera vuelta del 31 de mayo como observador internacional.

Según aclararon, la participación del representante del Estado de Ohio en esa corporación “se enmarca en la estrategia institucional de fortalecimiento de la cooperación internacional y de consolidación de las garantías de transparencia, integridad y legitimidad del proceso electoral colombiano”.

Como verificador internacional, deberá cumplir lo concerniente a la Constitución Política, las leyes de la República y las directrices establecidas por el CNE en materia electoral.

El senador Bernie Moreno estará en el país verificando ese proceso. Foto: Getty Images

Además de Moreno, en la Misión de Observación Internacional habrá delegados de Costa Rica, Argentina, Brasil, Paraguay, Ecuador, España, República Dominicana, México, El Salvador, Alemania, Honduras, Tailandia y Estados Unidos.

“La observación electoral internacional es una labor ejercida de manera imparcial e independiente por personas e instituciones acreditadas, con el propósito de verificar el desarrollo del proceso de votación y los resultados divulgados por la Registraduría Nacional del Estado Civil, contribuyendo al fortalecimiento de la transparencia y la legitimidad electoral”, dijo el órgano electoral.

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Entre las funciones de los observadores internacionales está que deben observar el ejercicio de los derechos civiles y políticos de los ciudadanos, el comportamiento de los partidos, movimientos políticos y sus delegados, evaluar la imparcialidad de las autoridades electorales, el diseño electoral, acceder a los boletines emitidos por la Registraduría, realizar entrevistas y presentar por escrito al CNE cualquier anomalía o queja.

Asimismo, tienen como deberes y límites que no podrán hacer cualquier forma de proselitismo político o alguna manifestación en contra a favor de los partidos, movimientos o candidaturas.

No podrán inmiscuirse en asuntos políticos internos del país ni actuar por fuera de los principios de imparcialidad, independencia y respeto institucional.

Los observadores tendrán que verificar lo que sucede en las elecciones. Foto: Diego Andrés Zuluaga

En los últimos días ya se había conocido que Moreno sería uno de los 86 funcionarios estadounidenses que serían acreditados por el CNE como observadores internacionales.

Moreno ya confirmó que participará de ese proceso, por lo que se espera que pueda estar en el país en las próximas semanas verificando lo que suceda en la primera vuelta presidencial.

Se trata de la primera vez que un delegado de Estados Unidos llega a Colombia para verificar el proceso electoral. En años anteriores se habían llegado representantes de la OEA y la Unión Europea.

Cabe recordar que Moreno estuvo en el encuentro que se llevó a cabo entre Gustavo Petro y Donald Trump; asimismo, se ha reunido con el candidato Abelardo de la Espriella y recientemente lo hizo con congresistas del Centro Democrático.