Abelardo de la Espriella se reunió con Bernie Moreno, senador de Estados Unidos

Abelardo de la Espriella, candidato presidencial, se reunió en las últimas horas con el senador estadounidense, Bernie Moreno.

“Qué bendición para Colombia contar en el Senado de los Estados Unidos con un líder de origen colombiano que ha defendido con firmeza los intereses de nuestra nación ante ese gobierno”, dijo el aspirante.

Él agradeció a Moreno por su compromiso con el país y agregó: “Las mejores relaciones diplomáticas, estratégicas y comerciales, están por venir entre nuestros dos países”.