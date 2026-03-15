Política

Abelardo de la Espriella critica a Iván Cepeda por afirmaciones contra Antioquia: “Mancilla al pueblo pujante y trabajador”

El candidato presidencial mostró su malestar por las palabras del candidato del Pacto Histórico.

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Redacción Semana
15 de marzo de 2026, 11:10 a. m.
Los candidatos presidenciales Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda.
Los candidatos presidenciales Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda. Foto: Semana

El candidato presidencial Iván Cepeda despertó la indignación de un sector del país, luego de conocerse el programa de gobierno, que incluyó un capítulo denominado “Medellín y Antioquia no regresarán al pasado”, en el que hace una serie de afirmaciones que generaron malestar.

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“En palabras sintéticas, Antioquia se convirtió en cuna de la parapolítica, de la narcoeconomía y del terrorismo de Estado. Surgió una alianza perversa entre sectores económicos, políticos y armados que utilizaron la represión, el miedo y el exterminio para proteger sus intereses y acumular riqueza a costa de la vida de poblaciones en territorios rurales y urbanos del departamento”, se lee en el documento presentado por el candidato.

Una de las reacciones llegó desde el candidato Abelardo de la Espriella, quien no dudó en criticar la postura de su contrincante en la carrera por la Presidencia de la República. El aspirante presidencial defendió la importancia del departamento para el país.

“El candidato de los bandidos, el protector de las Farc, el de Petro, mancilla al pueblo pujante y trabajador, el pueblo antioqueño. Antioquia es la cuna del trabajo y de la modernidad económica del país; por eso, Iván Cepeda denigra del pueblo antioqueño: representan trabajo, desarrollo, prosperidad, independencia, todo lo contrario a lo que promueve el proyecto comunista de Cepeda”, escribió De la Espriella en su cuenta de X.

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El candidato del movimiento Defensores de la Patria aseguró en su escrito que “Antioquia ha sido víctima del narcotráfico ejecutado por los terroristas de las Farc y de los bandidos que protegen Cepeda y Petro en la fracasada ‘paz total’, que no es más que una mampara protectora de los narcoterroristas que votan por el Pacto Histórico”.

Por eso, le pidió a Cepeda que respete “al pueblo antioqueño” y no lo revictimice. “No seas cobarde y apátrida”, le dijo el candidato De la Espriella, al tiempo que invitó a los antioqueños a derrotar a la izquierda en las elecciones presidenciales del próximo 31 de mayo.