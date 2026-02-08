Senador Bernie Moreno habló sobre su encuentro con Roy Barreras en Washington: “No sabía quién era antes de la reunión”

El hoy precandidato presidencial y exembajador Roy Barreras visitó Estados Unidos en los últimos días, donde se reunió con varios personajes de la política norteamericana, para hablar de la coyuntura de Colombia y de lo que serán las próximas elecciones en tierras cafeteras.

Entre sus interlocutores estuvo el senador republicano Bernie Moreno, el congresista colombo-estadounidense que hace parte de un círculo muy cercano al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump.

Roy Barreras confesó que en Washington sí habló sobre Iván Cepeda y contó todo lo que dijo: “No se equivoquen”

Precisamente, Moreno hizo parte del encuentro entre los presidentes de Colombia, Gustavo Petro, y de Estados Unidos, Donald Trump, el pasado martes, 3 de febrero, en la Casa Blanca.

Antes de esta reunión de alto nivel, el senador republicano sostuvo un breve encuentro con el exembajador de Colombia en el Reino Unido durante el Gobierno Petro en el Capitolio, en Washington.

Sobre la reunión con Barreras, Bernie Moreno fue muy sincero y aseguró que no conocía al precandidato presidencial antes del breve encuentro y que aceptó verse con él porque tenía un pequeño espacio de tiempo.

“Yo tengo como 200 personas que me llaman, que quieren almorzar conmigo, que quieren tener un espacio, pero tenía como 5 o 10 minutos, entonces él quería encontrarse conmigo, pero realmente yo no sabía quién era antes de la reunión”, señaló Moreno en entrevista con Luis Carlos Vélez.

Durante este espacio, Bernie Moreno también se refirió a la reunión entre los presidentes Trump y Petro, y envió un mensaje a los colombianos.

“Es increíble pensar que yo, nacido en Bogotá, Colombia, puedo estar en el Senado de los Estados Unidos, en una reunión entre ambos presidentes. Eso es algo que es impresionante pensar que es posible y es posible para todos”, señaló en el diálogo con Vélez.

Moreno, en otra entrevista con la periodista María Isabel Rueda, en el diario El Tiempo, también se refirió al encuentro con Roy Barreras, el cual calificó como breve.

“Sí, brevemente en el Capitolio. Él quería presentarse. Soy como el presidente Trump: escucho a quien quiera compartir conmigo su punto de vista de cómo podemos fortalecer las fronteras entre Colombia y los Estados Unidos a favor de ambos países", le dijo el senador republicano a Rueda.