Roy Barreras confesó que en Washington sí habló sobre Iván Cepeda y contó todo lo que dijo: “No se equivoquen”

No son momentos fáciles para la izquierda y el petrismo; la decisión del Consejo Nacional Electoral (CNE) en contra de Iván Cepeda dejó en evidencia las divisiones al interior del sector.

Uno de los señalados es Roy Barreras, a quien señalan de supuestamente buscar sacar de la contienda a Cepeda y quedarse con ese lugar. Sin embargo, ha negado esa versión y ha llamado a la unidad.

El precandidato presidencial habló en El Debate de SEMANA y reveló que, durante su más reciente viaje a Washington, Estados Unidos, sí habló sobre el senador y contó lo que piensa de él.

De izquierda a derecha: Roy Barreras e Iván Cepeda. Foto: SEMANA

El exembajador de Colombia en el Reino Unido dejó en claro que tiene una gran amistad con Cepeda, ya que han compartido en la política durante muchos años. “Yo le tengo afecto y respeto”, dijo.

Roy Barreras responde a las críticas: “Que las urnas hablen. Primero nos contamos y luego nos juntamos”

En ese momento confesó que sí había hablado sobre él cuando estuvo en tierras norteamericanas. “Se lo dije a quien quiso escucharme en Washington, les dije que no se equivoquen, porque Cepeda es un hombre honesto, austero, defensor de derechos humanos y dialogante”, relató.

“Y les dije que por supuesto que acudirá a elecciones libres, ya que también habían mentido mucho sobre él”, añadió.

Tras la decisión del CNE, según explicó, intentó comunicarse con el precandidato del Pacto Histórico a través de una llamada, pero hasta el momento no ha podido.

Por otra parte, Barreras enfatizó que es liberal de centro y, por lo mismo, cree en la democracia representativa, en el equilibrio de poderes y en el respeto al Congreso.

Destapan en vivo supuesta traición de Roy Barreras a Iván Cepeda: “El país lo conoce y sabe”

En ese sentido, se refirió a la necesidad de que exista unidad para poder llegar con mayor fuerza a la primera vuelta en las elecciones de 2026. “Tiene que existir por lo menos una conversación, que ojalá se dé en las próximas horas”, expresó.

“Yo estoy listo para dialogar porque vamos a estar unidos en cualquier escenario. (…) Yo no sé a qué le tienen miedo algunos sectores radicales, a mí me parece hasta divertido“, añadió.

Por ello, remarcó que las personas que no creen en los extremos tienen también el derecho de ir a las urnas y votar por quien mejor represente sus ideas, quien desde su juicio, es él mismo.

De la misma forma, el precandidato afirmó que con Petro mantiene una conversación amigable y respetuosa. “Lo defiendo porque el solo hecho de haber puesto en el primer nivel la inclusión social y la lucha por los más vulnerables, merece respeto”, apuntó.

“Estoy esperando a que regrese de Washington y seguramente conversaremos. Él es un hombre inteligente, le llenan la cabeza de historias y cuentos, pero finalmente ha demostrado que lidera la agenda nacional y es indispensable para garantizar el cambio 2.0″, complementó.