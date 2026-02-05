El Debate

Roy Barreras responde a las críticas: “Que las urnas hablen. Primero nos contamos y luego nos juntamos”

El precandidato presidencial no dudó en salir a responder a quienes lo han señalado por dividir al progresismo.

Redacción Debate
5 de febrero de 2026, 6:50 p. m.
Precandidato presidencial Roy Barreras.
Precandidato presidencial Roy Barreras. Foto: Samantha Chavez

Tras la decisión del Consejo Nacional Electoral (CNE) de no permitir que Iván Cepeda participe en la consulta del Frente por la Vida, hay una gran división al interior de la izquierda y del petrismo.

YouTube video WOi_cCDRGBs thumbnail

Roy Barreras habló en El Debate de SEMANA acerca de este tema y aprovechó para responder a las críticas, ya que muchos lo han señalado de tener un supuesto plan para sacar de la contienda a Cepeda.

El exembajador de Colombia en Reino Unido enfatizó la necesidad de que exista una unión en el progresismo, pues considera que, de lo contrario, no se logrará ganar en los comicios.

Roy Barrera, pre candidato presidencial
Roy Barreras, precandidato presidencial. Foto: José Luis Guzmán. El País

“Lo que hay es que fortalecer la consulta, hay que incluir a todos, sacar el resultado más poderoso y el 9 de marzo nos sentamos y hacemos el acuerdo de la unidad”, dijo.

De esta forma, se logrará llegar juntos a la primera vuelta, aunque será muy difícil que se tenga un consenso debido a que Cepeda ya anunció que irá directo a las votaciones del 31 de mayo.

YouTube video mAwlx2uhFoE thumbnail

En ese sentido, Barreras dejó en claro que las urnas deben hablar primero; eso es lo que espera que suceda el próximo 8 de marzo, día en el que se votarán las consultas y el nuevo Congreso. “La política es con votos”, apuntó.

“Ese resultado con voto limpio en las urnas va a significar la garantía de que el progresismo está vivo y de que no dejamos la cancha vacía para que nos gane la otra consulta del uribismo. (…) Primero nos contamos y luego nos juntamos”, agregó.

YouTube video 9O5cHnfKdC4 thumbnail

El precandidato presidencial también respondió a quienes lo acusan de no ser progresista. Barreras manifestó que a lo largo de su vida esta ha sido una de sus premisas y hasta recordó que fue él, junto al hoy presidente Gustavo Petro y a Iván Cepeda, quienes crearon el llamado Pacto Histórico.

Destapan en vivo supuesta traición de Roy Barreras a Iván Cepeda: “El país lo conoce y sabe”

Todo esto, según dijo, se logró recogiendo al liberalismo popular progresista y entregándole las banderas a una persona: Petro. “El presidente, siendo candidato, recorrió conmigo el país con las banderas liberales”, expresó.

YouTube video xQhRGj98e3Y thumbnail

“Y eso ahora está en manos nuestras para avanzar desde el punto de vista progresista. (…) Todas esas vertientes hay que unificarlas y espero que se expresen con nosotros en la consulta“, complementó.

Además, Barreras afirmó que una de las cosas que tiene que hacer el próximo gobierno es una reforma política que acabe con el “sistema clientelista” y con el “desorden de partidos”.

YouTube video _QplyTqI7xU thumbnail

Esto, de acuerdo con él, ayudará a que Colombia encuentre una democracia seria. “Yo creo que ese es el legado más importante de la política”, comentó.

