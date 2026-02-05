“Habilitan a Daniel Quintero y no a Iván Cepeda”: Califican al CNE de “sicario político” y señalan a Roy Barreras

Camilo Romero, precandidato presidencial, habló con El Debate, de SEMANA. En el marco de la entrevista, cuestionó de forma certera que el Consejo Nacional Electoral (CNE) le permitiera al exalcalde de Medellín Daniel Quintero participar en la consulta de la izquierda, un día después de que determinara que Iván Cepeda no puede hacerlo.

Tras la decisión del CNE respecto a la consulta de la izquierda, llamada Frente por la Vida, el exgobernador de Nariño y precandidato presidencial Camilo Romero calificó al organismo electoral de “sicario político”. Aparte, cuestionó de forma certera el supuesto oportunismo de Roy Barreras, exembajador de Colombia en Londres y precandidato presidencial, quien dijo que sí irá a la consulta de la izquierda, así ya no esté Iván Cepeda habilitado para hacerlo por decisión del CNE.

“Ojo que planteé tres escenarios. Este de último momento, que es que habilitan a Quintero y no habilitan a Cepeda. Este de Roy Barreras diciendo: ‘Voy a una consulta porque voy’. Y el de Iván, que no lo dejan participar. Es decir, hoy le pido al progresismo que leamos lo que está ocurriendo en vivo y en directo para que tomemos una decisión consecuente”, dijo Romero.

“Le voy a decir algo contundente. Colombia lo sabe, el progresismo lo sabe, con Camilo Romero pueden contar y pueden confiar en Camilo Romero. Entonces, yo estaré en una estrategia y lo que les pido es que sea estrategia general conjunta, no de personalismos y de individualismos, pero pensemos que el señor Roy va a hacer una consulta. Entonces, ¿qué es lo más pertinente por hacer desde el progresismo? Eso es lo que tenemos que pensar y, por supuesto, una vez tomemos una decisión evaluando todos esos escenarios, que será, por supuesto, con Cepeda, ojalá con Cristo (Juan Fernando)“, agregó. “Es decir, que podamos ponernos de acuerdo ante una nueva realidad”.

Posteriormente, Romero se refirió al Consejo Nacional Electoral como un “sicario político”.

“Además de que Iván no puede participar en la consulta, genera un hecho: el señor Roy Barreras diciendo: ‘Yo haré consulta como sea’. O sea, él está dispuesto a hacer consulta con un vecino”.

Al calificarlo como “la trampa de Roy” y decir que tiene versiones, pero no puede confirmar, según la cual Roy Barreras estuvo detrás de la decisión del Consejo Nacional Electoral contra Iván Cepeda, cargó contra el organismo electoral.

“Hay una oposición dividida, un candidato de extrema derecha como el señor Abelardo. Hay esta consulta que está alrededor de Paloma Valencia y hay un progresismo que viene unido y el Consejo Nacional Electoral actúa, y lo voy a decir aquí de una vez, como un sicario político para empezar a golpear al progresismo y para dividir el progresismo. Eso es lo que está haciendo, porque el Consejo Nacional Electoral es un órgano de politiqueros, de miembros de partidos políticos, que en su mayoría, por supuesto, son de oposición al Gobierno y empiezan a tomar estas decisiones para dividir”, aseveró.

“Aquí hay una estrategia más de fondo y entonces, ¿cuál debe ser nuestra respuesta? Insisto, como progresistas, estar preparados, conversar entre nosotros y sacar una estrategia mancomunada. ¿Qué entendemos? Que el señor Roy ya se fue por la propia. Se fue en la individual. Esto es lo que le planteamos a Colombia y entonces le plantearé en la reunión que se hará con Iván Cepeda y, espero, otros compañeros y compañeras del progresismo plantear una estrategia unificada para que se responda a dos agresiones que hoy tiene claro el progresismo. La agresión del Consejo Nacional Electoral y la agresión de Roy Barreras de jugársela por individual”.