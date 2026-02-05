EL DEBATE

“Roy Barreras no necesita estrategas, necesita un mago para que lo saque presidente”

El precandidato presidencial Barreras ha insistido en que participará en la consulta de marzo.

Redacción Debate
5 de febrero de 2026, 8:53 p. m.
El precandidato presidencial Roy Barreras.
El precandidato presidencial Roy Barreras. Foto: JUAN CARLOS SIERRA-REVISTA SEMANA.

El precandidato Roy Barreras ha advertido que no abandonará el escenario político de cara a las elecciones presidenciales, recalcando que no está dispuesto a que la derecha defina el rumbo de los comicios para escoger al próximo jefe de Estado.

Lo anterior se da en medio de la tensión que hay al interior del Pacto Histórico, luego de que el Consejo Nacional Electoral (CNE) definiera que el senador y precandidato Iván Cepeda no puede participar en la consulta del Frente Amplio que se llevará a cabo en marzo.

Mientras tanto, Barreras insiste en que él sigue adelante para medir fuerzas entre los precandidatos que quieran participar de la consulta del Frente Amplío.

Es por ello que el precandidato presidencial del progresismo, Camilo Romero, dijo en El Debate que Barreras trae entre manos algo que llamó “la trampa de Roy”.

En El Debate, donde también se refirió a una supuesta traición de Barreras a Cepeda, Romero dijo que Roy ya no sabe ni qué hacer para lograr llegar a la Casa de Nariño.

De hecho, afirmó que Barreras busca mostrarse como el candidato presidencial del jefe de Estado Gustavo Petro.

Camilo Romero entrevista Yesid Lanchero 5 febrero 2026
Yesid Lancheros, director de SEMANA, entrevista al precandidato Camilo Romero en El Debate. Foto: GUILLERMO TORRES REINA-SEMANA

Esa es la matriz que intenta poner Roy y creo que aquí han caído muchos incautos; pero el Pacto Histórico tomó una decisión y es que su candidato es Iván Cepeda, el resto son intentos de matrices de opinión de este señor que intenta convencer a gente desde la izquierda hasta la máxima politiquería del país, de decir que él es el elegido de Petro. Yo diría que nada más lejano en la realidad política del país”, destacó Romero.

En línea con lo anterior, Romero hasta chanceó con la precandidatura de Barreras.

Ya tiene cuatro estrategas. Pobres estrategas. Yo creo que Roy no necesita estrategas, necesita un mago para que lo saque presidente de este país. Es que no hay ninguna posibilidad en que el colombiano sensato que sabe de lo que está hablando el país, del momento que tiene el país, pues pueda tener una opción el señor Roy Barreras”, aseguró en El Debate.

La supuesta traición de Roy Barreras a Iván Cepeda

Romero también afirmó que, según información que le había llegado, Barreras estaba detrás de la decisión del CNE contra Cepeda, para no dejarlo participar en la consulta del Frente Amplio.

Roy Barreras confesó que en Washington sí habló sobre Iván Cepeda y contó todo lo que dijo: “No se equivoquen”

“Primero, es grotesco que espere, cual ave de rapiña, que el CNE tumbe a Iván Cepeda. Muchas informaciones, hartísimas, de que además estuvo debajo de eso [Barerras]. Eso yo no puedo dar certeza, pero muchas informaciones. Estaba esperando lo de Iván y tenía ya el papelito listo hace como tres días”, afirmó Romero en El Debate.

