Destapan en vivo supuesta traición de Roy Barreras a Iván Cepeda: “El país lo conoce y sabe”

A pocos meses de las elecciones presidenciales en Colombia, el panorama político en la izquierda está bastante tenso, luego de que el CNE anunciara que el precandidato presidencial Iván Cepeda no puede participar en la consulta del Frente Amplio que se llevará a cabo en marzo.

Sin embargo, el también precandidato presidencial Roy Barreras anunció que seguirá adelante con la consulta del progresismo.

Lo anterior no ha caído muy bien en el también precandidato presidencial Camilo Romero, quien se fue de frente contra Barreras.

Romero se refirió en El Debate a una supuesta traición de Barreras a Cepeda, quien viene punteando en las más recientes encuestas de cara a las elecciones presidenciales.

“El señor Roy Barreras siendo el señor Roy Barreras. Todo el país lo conoce, es un hombre circunstancial de la política. Nosotros somos esenciales de la política. Nosotros tenemos un criterio, un carácter, una coherencia, una experiencia que la hemos puesto al servicio de este país. Nosotros no andamos dando vueltas de un lugar para otro”, empezó diciendo Romero.

Sobre lo que supuestamente trae entre manos Barreras en medio de la tormenta política al interior del progresismo, Romero dijo que el precandidato presidencial tiene en mente algo que llamó “la trampa de Roy”.

“Primero es grotesco que espere, cual ave de rapiña, que el CNE tumbe a Iván Cepeda. Muchas informaciones hartísimas de que además estuvo debajo de eso [Barerras]. Eso yo no puedo dar certeza, pero muchas informaciones. Estaba esperando lo de Iván y tenía ya el papelito listo hace como tres días", afirmó Romero en El Debate.

En tal sentido, Romero manifestó que le molestaba que no haya sido un acuerdo al interior del progresismo, el hecho de que se siga adelante con la intención de realizarse una consulta a pesar de la decisión del CNE contra Cepeda.

Romero también recalcó que Barreras no representa las banderas del progresismo y que más bien “el país lo conoce y sabe” quién es.

“Entonces lo que hace es primero lanzar una propuesta egoísta, individual, particular, para que a él le vaya bien, sin importarle la estrategia general de victoria del sector progresista en Colombia. Es decir, es grotesco”, señaló Romero.

