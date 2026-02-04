La salida de Iván Cepeda de la consulta del Frente por la Vida dejó ver las diferencias entre el resto de candidatos que estarían en el tarjetón para buscar a un representante que recoja las banderas del presidente, Gustavo Petro, para las elecciones de 2026.

Los magistrados del Consejo Nacional Electoral (CNE) y los conjueces que convocó ese tribunal para dirimir en la decisión determinaron que Cepeda no puede participar en la consulta del 8 de marzo porque él ya estuvo en un mecanismo de ese tipo, en octubre de 2025, cuando fue elegido como candidato al enfrentarse con la exministra de Salud, Carolina Corcho.

La bancada del Pacto Histórico salió en bloque a rechazar la decisión y descartar ese mecanismo y, en cambio, pedir una alianza de unidad entorno a Cepeda en la primera vuelta; no obstante, Roy Barreras tomó otro camino, invitó a mantener la consulta y a buscar más candidaturas que la fortalezcan.

Roy Barreras quiere mantener el Frente por la Vida pese a la decisión del CNE que sacó a Iván Cepeda de la consulta

Esa propuesta no le gustó al exgobernador de Nariño, Camilo Romero, quien en este 2026 planeaba repetir su participación en el tarjetón del petrismo. “Roy Barreras no representa el progresismo“, respondió Romero a esa propuesta de Barreras.

Esa declaración le dio aire a un intercambio de mensajes que sacó a relucir lo que podría ser la caída del Frente por la Vida, al menos para la consulta, tras la salida de Cepeda del tarjetón. “¡Hombre Camilo! Soy fundador del Pacto Histórico, usted es verde progresista y los liberales social demócratas también somos progresistas. Usted no me representa a mí, ni tampoco a Iván. Cada uno de nosotros representa una forma de progresismo”, le respondió Barreras.

Candidatos de La Gran Consulta por Colombia hacen examen de la visita de Petro a Trump: “Al señor lo metieron por la puerta de atrás”

Y agregó: “El liberalismo popular es progresismo desde el Siglo XIX . Las luchas populares no empezaron ayer. ¿Dónde estabas tú cuando hundí la penalización del aborto o cuando defendí y aprobamos el matrimonio LGTBI o cuando aprobé el Tratado de Escazú o el campesino como sujeto de derechos ? ¿O cuando negocié y logramos el Acuerdo de Paz , construimos la JEP, le hicimos oposición a Duque y luego elegimos al primer Presidente de la izquierda en la historia de Colombia ? El progresismo se demuestra con hechos”, respondió Barreras.

La conversación no terminó ahí. Romero comparó a Barreras con la senadora de la Alianza Verde, Angélica Lozano, y le recordó que estuvo militando junto al expresidente Álvaro Uribe Vélez.

“Entre Angelica Lozano que “salvó” la reformas sociales y Roy Barreras que “fundó” el progresismo, no le queda nada a nadie, ni a Petro. Seguro Roy estaba fundando la izquierda cuando pedaleaba la reelección de Uribe en 2006”, expresó Romero.

Quien sería el otro candidato del Frente por la Vida, Juan Fernando Cristo, prometió tomar una decisión en la reunión de su partido, En Marcha. Lo cierto es que ahora las bases del Pacto Histórico, tal y como lo anunció el representante Gabriel Becerra, estarán enfocadas en la primera vuelta presidencial.