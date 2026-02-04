Política

Agarrón entre Roy Barreras y Camilo Romero deja ver las heridas del Pacto Histórico: “Usted no me representa”

El exembajador de Colombia en Reino Unido insiste en mantener con vida la consulta del Frente por la Vida, pese a que Iván Cepeda no puede participar.

GoogleSiga las noticias del mundo de la política en Discover y acceda a contenido exclusivo

Redacción Semana
5 de febrero de 2026, 1:59 a. m.
Roy Barreras y Camilo Romero se enfrentan por la continuidad de la consulta del Frente por la Vida.
Roy Barreras y Camilo Romero se enfrentan por la continuidad de la consulta del Frente por la Vida. Foto: Semana

La salida de Iván Cepeda de la consulta del Frente por la Vida dejó ver las diferencias entre el resto de candidatos que estarían en el tarjetón para buscar a un representante que recoja las banderas del presidente, Gustavo Petro, para las elecciones de 2026.

Los magistrados del Consejo Nacional Electoral (CNE) y los conjueces que convocó ese tribunal para dirimir en la decisión determinaron que Cepeda no puede participar en la consulta del 8 de marzo porque él ya estuvo en un mecanismo de ese tipo, en octubre de 2025, cuando fue elegido como candidato al enfrentarse con la exministra de Salud, Carolina Corcho.

La bancada del Pacto Histórico salió en bloque a rechazar la decisión y descartar ese mecanismo y, en cambio, pedir una alianza de unidad entorno a Cepeda en la primera vuelta; no obstante, Roy Barreras tomó otro camino, invitó a mantener la consulta y a buscar más candidaturas que la fortalezcan.

Roy Barreras quiere mantener el Frente por la Vida pese a la decisión del CNE que sacó a Iván Cepeda de la consulta

Esa propuesta no le gustó al exgobernador de Nariño, Camilo Romero, quien en este 2026 planeaba repetir su participación en el tarjetón del petrismo. “Roy Barreras no representa el progresismo“, respondió Romero a esa propuesta de Barreras.

Política

Candidatos de la Gran Consulta por Colombia presentan sus propuestas para resolver la crisis del sistema de salud

Política

Colombia vivió en 2025 la peor crisis humanitaria de la década: HRW acusa fracaso de la paz total

Política

¿Juan Daniel Oviedo sigue viviendo en Bosa? Así respondió | Debate en el Gran Foro Colombia 2026

Política

Vicky Dávila frenó a Juan Carlos Pinzón y le hizo un recorderis: “No le acepto esa prepotencia”

Política

Exregistrador Nicolás Farfán defiende la legalidad del proceso en la decisión del CNE sobre Iván Cepeda: “No se está vulnerando derecho”

Política

Aspirantes presidenciales de la Gran Consulta por Colombia destapan sus cartas para recuperar la seguridad en el país

Política

Candidatos de La Gran Consulta por Colombia hacen examen de la visita de Petro a Trump: “Al señor lo metieron por la puerta de atrás”

Política

Tras la decisión del CNE contra Iván Cepeda, tambalea la consulta del Frente por la Vida: ¿Qué harán Roy Barreras y Juan Fernando Cristo?

Política

Roy Barreras quiere mantener el Frente por la Vida pese a la decisión del CNE que sacó a Iván Cepeda de la consulta

Política

Del amor a la distancia: Roy Barreras y su exesposa, Gloria Arizabaleta, tienen profundas diferencias; ella negó vínculos políticos y habló de “independencia”

Esa declaración le dio aire a un intercambio de mensajes que sacó a relucir lo que podría ser la caída del Frente por la Vida, al menos para la consulta, tras la salida de Cepeda del tarjetón. “¡Hombre Camilo! Soy fundador del Pacto Histórico, usted es verde progresista y los liberales social demócratas también somos progresistas. Usted no me representa a mí, ni tampoco a Iván. Cada uno de nosotros representa una forma de progresismo”, le respondió Barreras.

Candidatos de La Gran Consulta por Colombia hacen examen de la visita de Petro a Trump: “Al señor lo metieron por la puerta de atrás”

Y agregó: “El liberalismo popular es progresismo desde el Siglo XIX . Las luchas populares no empezaron ayer. ¿Dónde estabas tú cuando hundí la penalización del aborto o cuando defendí y aprobamos el matrimonio LGTBI o cuando aprobé el Tratado de Escazú o el campesino como sujeto de derechos ? ¿O cuando negocié y logramos el Acuerdo de Paz , construimos la JEP, le hicimos oposición a Duque y luego elegimos al primer Presidente de la izquierda en la historia de Colombia ? El progresismo se demuestra con hechos”, respondió Barreras.

La conversación no terminó ahí. Romero comparó a Barreras con la senadora de la Alianza Verde, Angélica Lozano, y le recordó que estuvo militando junto al expresidente Álvaro Uribe Vélez.

“Entre Angelica Lozano que “salvó” la reformas sociales y Roy Barreras que “fundó” el progresismo, no le queda nada a nadie, ni a Petro. Seguro Roy estaba fundando la izquierda cuando pedaleaba la reelección de Uribe en 2006”, expresó Romero.

Quien sería el otro candidato del Frente por la Vida, Juan Fernando Cristo, prometió tomar una decisión en la reunión de su partido, En Marcha. Lo cierto es que ahora las bases del Pacto Histórico, tal y como lo anunció el representante Gabriel Becerra, estarán enfocadas en la primera vuelta presidencial.

Más de Política

Roy Barreras y Camilo Romero se enfrentan por la continuidad de la consulta del Frente por la Vida.

Agarrón entre Roy Barreras y Camilo Romero deja ver las heridas del Pacto Histórico: “Usted no me representa”

DEBATE | Gran Consulta por Colombia: ¿Quién tiene el mejor plan para el país?

Candidatos de la Gran Consulta por Colombia presentan sus propuestas para resolver la crisis del sistema de salud

Hubo crisis humanitaria en Colombia durante 2025.

Colombia vivió en 2025 la peor crisis humanitaria de la década: HRW acusa fracaso de la paz total

DEBATE | Gran Consulta por Colombia: ¿Quién tiene el mejor plan para el país?

¿Juan Daniel Oviedo sigue viviendo en Bosa? Así respondió | Debate en el Gran Foro Colombia 2026

Vicky Dávila y Juan Carlos Pinzón en el debate organizado por SEMANA y DINERO.

Vicky Dávila frenó a Juan Carlos Pinzón y le hizo un recorderis: “No le acepto esa prepotencia”

Farfán aseguró que no se está vulnerando ningún derecho político fundamental.

Exregistrador Nicolás Farfán defiende la legalidad del proceso en la decisión del CNE sobre Iván Cepeda: “No se está vulnerando derecho”

DEBATE | Gran Consulta por Colombia: ¿Quién tiene el mejor plan para el país?

Aspirantes presidenciales de la Gran Consulta por Colombia destapan sus cartas para recuperar la seguridad en el país

DEBATE | Gran Consulta por Colombia: ¿Quién tiene el mejor plan para el país?

Candidatos de La Gran Consulta por Colombia hacen examen de la visita de Petro a Trump: “Al señor lo metieron por la puerta de atrás”

Camilo Romero.

Tras la decisión del CNE contra Iván Cepeda, tambalea la consulta del Frente por la Vida: ¿Qué harán Roy Barreras y Juan Fernando Cristo?

DEBATE | Gran Consulta por Colombia: ¿Quién tiene el mejor plan para el país?

Debate de La Gran Consulta por Colombia: reviva el minuto a minuto de cara a las elecciones presidenciales 2026

Noticias Destacadas