Roy Barreras quiere mantener el Frente por la Vida pese a la decisión del CNE que sacó a Iván Cepeda de la consulta

El Pacto Histórico se retiró de ese mecanismo y convocó a una unidad en torno a Cepeda para la primera vuelta.

Redacción Semana
4 de febrero de 2026, 10:06 p. m.
El candidato a la Presidencia, Roy Barreras, quiere que se mantenga la consulta del Frente por la Vida.
El candidato a la Presidencia, Roy Barreras, propuso que el Frente por la Vida, para la consulta del 8 de marzo, se mantenga, pese a la negativa del Consejo Nacional Electoral sobre la candidatura de Iván Cepeda, quien no podrá participar en esa contienda como representación del Pacto Histórico.

Barreras, por lo pronto, es el único de los candidatos de la izquierda que quiere mantener ese mecanismo, una decisión que deben tomar contrarreloj, porque están a punto de cerrarse las inscripciones para las consultas presidenciales.

“Un conjuez que es abogado y socio de Abelardo de la Espriella es el que se ha atrevido a deslegitimar a nuestro compañero Iván Cepeda como candidato de la izquierda. Se equivocan. No van a dividir”, comentó Barreras.

La votación del CNE no favoreció a Cepeda. Los magistrados y un conjuez quedaron en un resultado 6-4, acogiendo la tesis de que el senador no puede estar en la consulta del 8 de marzo porque ya participó en ese mecanismo, en octubre de 2025, cuando fue elegido como candidato único del Pacto Histórico.

“Lo que tenemos que hacer ahora es fortalecer nuestra consulta del Frente por la Vida con nuevos protagonistas, con mujeres progresistas, con otros diligentes de izquierda que, como yo, quieren participar, como un exconstituyente, y otros que saben que el progresismo es un proyecto histórico y colectivo. No es el proyecto de Iván, es la obligación de garantizar el cambio 2.0″, consideró Barreras.

Pero la idea de Roy Barreras no hace eco en las filas del petrismo. El candidato Camilo Romero aseguró que la decisión del CNE es un “atentado a la democracia colombiana”, advirtiendo que Cepeda fue “vetado” de esa contienda.

Romero, además, no dudó en responder la propuesta que presentó el excongresista, advirtiendo que: “Roy Barreras no representa el progresismo”.

El candidato Juan Fernando Cristo también rechazó la decisión del CNE, pero afirmó que respeta el fallo. “Es una lamentable decisión. Viola los derechos políticos de Iván Cepeda y de los colombianos que votaron por él el año pasado. Además, demuestra la necesidad de renovar el sistema político y electoral en Colombia”, comentó Cristo.

El partido En Marcha hará una reunión para decidir qué camino tomar de cara a la consulta del 8 de marzo. Los candidatos que estaban en el bloque del Frente por la Vida deben tomar una decisión contrarreloj, porque esta misma semana vence el plazo para inscribir las consultas que tendrá esa contienda.

