Así reaccionó Iván Cepeda a su exclusión de la consulta de la izquierda: “Voy a primera vuelta”

Se pronunció Iván Cepeda, luego de que el Consejo Nacional Electoral le cerrara la puerta en la consulta presidencial de la izquierda. Para él, se trataría de una supuesta violación de sus derechos políticos y anticipó que irá a la primera vuelta con el respaldo del Pacto Histórico.

“El Consejo Nacional Electoral ha tomado una decisión que no tiene precedentes en tiempos recientes. Ha violado los derechos de toda una colectividad, ni más ni menos que el partido más influyente, más grande que hay hoy en Colombia, que es el Pacto Histórico, y, mediante una decisión, ha revocado mi inscripción a la consulta del próximo 8 de marzo”, comentó Cepeda.

Su argumento es que se trataría de una decisión arbitraria, contraria al derecho y antidemocrática: “Viola los derechos, no solamente del candidato, sino también los del partido político, Pacto Histórico, y los derechos de millones de pesos que participaron en nuestra consulta el pasado 26 de octubre de 2025”.

Cepeda señaló que esa consulta fue partidista, y no interpartidista, y que se inclinó así para que quien ganara se midiera en una consulta del progresismo en marzo: “El Consejo Nacional Electoral, violando estas determinaciones que había asumido en su momento, al permitir esa consulta partidista, ha tomado hoy una decisión contraria a toda nuestros derechos”.

Iván Cepeda Foto: ESTEBAN VEGA LA-ROTTA-SEMANA

Tal como se había anticipado, el candidato presidencial anunció que irá a la primera vuelta presidencial directamente, y que el Pacto Histórico no tendrá protagonismo en la consulta de la izquierda, donde se mantienen en disputa Roy Barreras, exembajador en Reino Unido del Gobierno Petro; Juan Fernando Cristo, exministro del Interior de Petro; y Camilo Romero, exgobernador de Nariño y exdiplomático de la actual administración.

“El Pacto Histórico lo dijo ayer. Nos retiramos de la consulta del 8 de marzo. Yo me inscribiré en los próximos días para ir a primera vuelta y allí derrotaremos a nuestros adversarios, a quienes les decimos que entendemos bien sus miedos, sus temores, como no pueden derrotarnos en el debate político democrático, como no han podido derrotarnos en las urnas, apelan a las trampas, a las artimañas y a las maniobras que son, claramente, antidemocráticas”, agregó Cepeda.

Además, Cepeda describió que estarían tambaleando 15 listas a la Cámara de Representantes en el Consejo Nacional Electoral. Hay tensiones en las filas del Pacto Histórico y el presidente Petro ya llamó a los abogados del país a instaurar acciones.