El Pacto Histórico confía en que Iván Cepeda gane la presidencia en la primera vuelta y habla de un Plan B en caso de que el CNE decida en contra de su inscripción

Lo afirmaron en un comunicado de prensa que fue divulgado este miércoles, 4 de febrero.

Redacción Semana
4 de febrero de 2026, 11:48 a. m.
Iván Cepeda Castro
Iván Cepeda Castro Foto: Europa Press via Getty Images

El Pacto Histórico, la coalición de partidos políticos que respaldan la presidencia de Gustavo Petro, confía en que Iván Cepeda, su candidato, gane en la primera vuelta en mayo de 2026.

Así lo consideraron en un comunicado de prensa que publicaron este miércoles, 4 de febrero, donde entregaron las razones que los lleva a considerar que Cepeda recibirá el poder después del 7 de agosto, cuando Petro abandone la Casa de Nariño.

“La consulta popular del pasado 26 de octubre, con la participación de más de 2.700.000 ciudadanasy ciudadanos, expresó de manera contundente la voluntad democrática del país: Iván Cepeda Castro es el candidato presidencial del Pacto Histórico”, dijeron.

El Consejo Nacional Electoral, Iván Cepeda y Gustavo Petro.
El Consejo Nacional Electoral, Iván Cepeda y Gustavo Petro. Foto: SEMANA / Presidencia

En coherencia con ese mandato popular, “la Dirección Nacional del Pacto Histórico reafirma que se trata del único aspirante presidencial de nuestra colectividad. Este resultado es la base de una fuerza política viva y en expansión en cada territorio del país y en elexterior, comprometida con la continuidad de las reformas sociales y las transformacionesdemocráticas que hoy se desarrollan en el primer gobierno progresista que lidera el presidente Gustavo Petro”, añadieron.

El candidato Iván Cepeda estuvo este domingo 1 de febrero en el Polideportivo del barrio San Rafael, en Zipaquirá. Foto: Iván Cepeda

Es decir, sin mencionarlo, casi que cierran la puerta a una eventual candidatura única de Roy Barreras, el otro competidor de la consulta del Frente por la Vida que medirá fuerzas en las urnas el próximo 8 de marzo.

Además, el Pacto Histórico se adelantó a hablar de un Plan B en caso de que el Consejo Nacional Electoral le cierre la posibilidad a la inscripción de Iván Cepeda a la consulta del Frente por la Vida. La suerte del candidato se izquierda se definirá estre miércoles a las 10:00 de la mañana.

Gustavo Petro, Iván Cepeda y Roy Barreras.
Gustavo Petro, Iván Cepeda y Roy Barreras. Foto: FOTO1: SEMANA/FOTO2: SEMANA/FOTO3: SEMANA.

“Si el CNE llegara a adoptar una decisión que niegue nuestro derecho a participar en la consulta, inscribiremos de inmediato la candidatura presidencial de Iván Cepeda Castro para liderar un gran acuerdo político y social con los sectores progresistas y democráticos, con el propósito de ganar en primera vuelta y profundizar el camino de los cambios. El Pacto Histórico seguirá siendo protagonista del presente y del futuro de Colombia, defendiendo la voluntad popular, la esperanza colectiva y la justicia social", manifestaron.

Recientemente, el también candidato presidencial del Frente por la Vida, Roy Barreras, reconoció en una conversación que sostuvo con el exvicecanciller, Jorge Rojas, que su aspiración por la Casa de Nariño no ha sido fácil.

“El Gobierno ha tenido unos éxitos que pueden hacer crecer el acompañamiento popular en el 2026.Desafortunadamente, el Gobierno está totalmente inclinado a una de las opciones y tiene derecho. La competencia para mí no ha sido fácil. Yo le dije al presidente: ‘Yo puedo competir con Iván Cepeda para sumarnos luego, pero no puedo competir con usted y con todo el aparato del Estado llenando plazas. Eso es muy complicado”, reveló.

Y remató: El progresismo somos todos. Cargarse de un solo lado y aplastar la candidatura del centro e invisibilizarla es un error porque perdemos.Nosotros tenemos que tener una competencia leal, abierta, argumentada para sumarnos. Por eso, tiene que haber una consulta con Iván Cepeda. Ojalá. Eso es lo que está planeado”, destacó.

