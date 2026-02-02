Roy Barreras habla de una conversación con Gustavo Petro: “Presidente, puedo competir con Iván Cepeda, pero no con usted y el aparato del Estado llenando plazas”

El precandidato presidencial Roy Barreras es fiel al gobierno del presidente Gustavo Petro, pero no tiene problema en hablar de los errores que se cometen y que él podría corregir, en caso de convertirse en presidente.

El exembajador de Colombia en Reino Unido habló en un pódcast llamado La verdad sea dicha, dirigido por el exvicecanciller Jorge Rojas, cercano al Gobierno Petro.

Inicialmente, Barreras se refirió al proceso electoral de 2026.

“El Gobierno ha tenido unos éxitos que pueden hacer crecer el acompañamiento popular en el 2026. Desafortunadamente, el Gobierno está totalmente inclinado a una de las opciones y tiene derecho. La competencia para mí no ha sido fácil. Yo le dije al presidente: ‘Yo puedo competir con Iván Cepeda para sumarnos luego, pero no puedo competir con usted y con todo el aparato del Estado llenando plazas. Eso es muy complicado”, reveló el precandidato.

Afirmó que va a la consulta con la convicción de traer a la izquierda a sectores centroliberales, “pero tengo claro que la única manera de ganar es sumar esas dos corrientes: la poderosa de la izquierda, que se ha jugado la vida durante años, y la centroizquierda”.

Roy Barrera en campaña presidencial en Cali. Foto: José Luis Guzmán. El País

Barreras expresó que, si gana la derecha las presidenciales de 2026, “sería un fracaso de vida”, y si gana el progresismo, “me haría feliz a mis 62 años”.

En la conversación, el exvicecanciller Jorge Rojas hizo críticas contra el Gobierno Petro: “En algunas regiones, todavía hay funcionarios que no son progresistas, están mandando uribistas, Cambio Radical, y no permiten desde sus posiciones que avance el proyecto progresista”.

Roy Barreras e Iván Cepeda. Foto: Semana

Roy Barreras no se quedó callado y compartió la posición de Jorge Rojas.

“Hay unos que son de la administración pasada, que todavía son uribistas; otros han abusado de la confianza del presidente y se han dedicado a la corrupción, al desorden y a las peleas internas que me parecen insólitas. Esos agarrones entre funcionarios públicamente solo le hacen daño al proyecto”, dijo.

Y siguió: “Cuando uno tiene críticas fraternas es porque hay que reconocer los errores para que no los use la derecha en contra nuestra. El progresismo somos todos. El triunfo de Gustavo Petro se hizo posible por el Acuerdo de Paz del Teatro Colón, que yo firmé, y porque nosotros lo acompañamos desde el centro. Eso hay que volver a hacerlo ahora. El progresismo somos todos. Cargarse de un solo lado y aplastar la candidatura del centro e invisibilizarla es un error porque perdemos. Nosotros tenemos que tener una competencia leal, abierta, argumentada para sumarnos. Por eso, tiene que haber una consulta con Iván Cepeda. Ojalá. Eso es lo que está planeado”, destacó.

Roy Barreras en la ciudad de Popayán, Cauca, enero 24 de 2026.

Roy Barreras también habló de otro error político en la administración Petro: “No se puede gobernar un país tan extenso como Colombia, con tantas regiones, con su geografía, desarticulando el gobierno central de gobernadores y alcaldes. Lo que sé es articular, unir, sumar; lo que se ha hecho es graduar de enemigos a muchos alcaldes y gobernadores. O, por lo menos, graduarlos de abandono porque dicen que el Gobierno no los tiene en cuenta. Uno no puede gobernar un país tan complejo peleando con todo el mundo; perdóneme, peleando con las Cortes, el Congreso, con los alcaldes, con los gobernadores. Gobernar es poner de acuerdo a todo el mundo para que el país avance en la línea progresista. Yo sé hacer eso”.