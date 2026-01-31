Confidenciales

Eduardo Montealegre denuncia “juego sucio” de Roy Barreras para tumbar la candidatura de Iván Cepeda

El exministro de Justicia compartió el mensaje a través de WhatsApp.

Redacción Semana
1 de febrero de 2026, 12:24 a. m.
Eduardo Montealegre y Roy Barreras. Foto: Semana.

El exfiscal y exministro de Justicia, Eduardo Montealegre, se despachó contra Roy Barreras, precandidato presidencial, y denunció un supuesto “juego sucio” que estaría protagonizando para afectar la candidatura de Iván Cepeda, quien tiene la bendición del Pacto Histórico para competir por la Casa de Nariño.

El mensaje fue compartido por Montealegre a través de una lista de difusión de WhatsApp en las últimas horas.

“Señor Roy Barreras, su política de juego sucio, consistente en buscar apoyo político en el gobierno Trump para deslegitimar y tumbar la candidatura de la izquierda de Colombia, que legítimamente representa Iván Cepeda, es una vergüenza”, dijo el exministro.

La versión de Montealegre coincide con una publicación del Centro Democrático, donde se le acusó a Barreras de decir en Estados Unidos que Gustavo Petro lo apoyaría en la carrera por la Presidencia, y no a Cepeda, a cambio de que lo excluyan de la lista Clinton.

Las críticas del exfiscal sobre el precandidato fueron más allá: “Usted no puede decidir, en nombre de los sectores sociales de Colombia, acerca de lo que pensamos los colombianos”.

En esa misma línea, le nombró a personas cercanas: “Corruptos como usted, y sus amigos (Benedetti, el dueño de la CUT, Fabio Arias, y personas como Laura Sarabia, Angie Rodríguez, y otros) le hacen mucho daño a Colombia. No sea abusivo”.

Montealegre concluyó: “Usted no puede hablar en nombre de la gente honesta de Colombia para negociar la Presidencia de nuestro país. No más Roy, no más Benedettis, no más Fabios Arias. Fuera. Fuera. Fuera. Dan asco”.

