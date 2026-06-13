Andrés Felipe Arias reveló, con data, cuáles son los ocho lugares del país que definen la elección presidencial

En una entrevista con María Isabel Rueda, Andrés Felipe Arias reveló unos datos muy impactantes de qué regiones serán claves para la segunda vuelta. Aseguró que la fractura del país es tan grande que en más del 75 por ciento del territorio la elección está ya definida.

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Todo se juega, entonces, en 40 lugares en disputa y 216 municipios que él llama “bisagra”. Al cruzar esas dos categorías, Arias asegura que hay ciudades definitivas para las elecciones: Bogotá, Barranquilla, Valledupar, Tunja, Tuluá, Mosquera y Funza, así como los consulados de España. Arias, condenado por Agro Ingreso Seguro, hoy está libre y es asesor económico en empresas privadas.