Gustavo Petro se metió de lleno en el proceso electoral: habló de espacios en blanco y de impugnar mesas de votación

Redacción Semana
19 de febrero de 2026, 12:49 p. m.
El presidente Gustavo Petro, nuevamente, lanzó un mensaje sobre las próximas elecciones.
Este jueves 19 de febrero, el presidente de la República, Gustavo Petro, publicó un mensaje en su cuenta personal de X, que generó revuelo en las redes sociales.

La publicación del mandatario colombiano se centró en el próximo proceso electoral del país, en el que se definirán los nuevos integrantes del Congreso y se realizarán varias consultas presidenciales el 8 de marzo.

Además, los colombianos elegirán el 31 de mayo de este año al candidato que reemplace a Petro en la Casa de Nariño. El gobierno del presidente finalizará el 7 de agosto de 2026.

Volviendo al mensaje, Gustavo Petro expresó sobre el proceso electoral: “No deben haber espacios en blanco en los formularios E14”.

“El software a editar no es solo el nacional, sino el que transmite información de los puestos de votación, municipios y departamentos. Este software no es el de Indra, sino el de Thomas and Greg, que ya ha sido notificado como defectuoso”, señaló el jefe de Estado.

Y agregó: “Que el software de cómputo lo tenga quien guarda, irregularmente, las bases de datos de los colombianos es el mayor peligro de corrupción que hoy existe. Solo se necesitan acuerdos entre los hermanos Bautista y un candidato presidencial para oscurecer el debate”.

Espero que el acuerdo no sea devolver a Thomas and Greg el contrato de pasaportes por vía judicial, pues sería la prueba del trato. Casillas en blanco y centros paralelos de cómputo de Thomas and Greg, antes de llevar los datos al cómputo nacional, conducen el proceso a la mayor vulnerabilidad de fraude”, recalcó Gustavo Petro.

Finalmente, el presidente destacó en el mensaje que publicó en su cuenta personal de X: “La única manera de contrarrestar un fraude es con testigos bien preparados para impugnar correctamente en cada mesa de votación y tomar la foto del formulario de la mesa. Si no se impugna en la mesa, la irregularidad no se destapa y no se recontean las urnas”.

