Álvaro Uribe desmiente a Gustavo Petro por foto con el presidente de Ecuador: “No tuve ningún encuentro”

El expresidente Álvaro Uribe Vélez le salió este domingo al paso a una fotografía que viene circulando en las redes sociales, sobre un presunto encuentro reciente con el presidente de Ecuador, Daniel Noboa.

Centro Democrático enfrenta a Petro y le pide que presente pruebas de supuestas reuniones entre Uribe y el presidente de Ecuador

La polémica inició con las acusaciones que lanzó el presidente Gustavo Petro hace unos días, asegurando que el exmandatario estaría detrás de la decisión que tomó el vecino país de imponer aranceles a los productos colombianos.

De acuerdo con el mandatario colombiano, el expresidente se reunió con miembros del Gobierno de Ecuador en su más reciente visita. Incluso, ha dejado ver que su encuentro fue con el presidente Daniel Noboa.

Aunque Noboa lo desmintió en una reciente entrevista en exclusiva con SEMANA, el jefe de Estado colombiano insiste en su tesis de que existió una reunión entre Uribe Vélez y Noboa en Ecuador. Hasta publicó una foto.

La fotografía que circula por las redes sociales ha sido fuertemente cuestionada desde diferentes sectores políticos del país. Mientras unos critican el encuentro, otros salen en defensa del exmandatario y señalan que la imagen corresponde a un encuentro del año 2024.

Frente a esto, el líder del Centro Democrático se pronunció este domingo, durante un diálogo con el representante electo por el Centro Democrático Daniel Briceño, quien le pidió que se refiriera al tema.

“En enero de este año estuve en la Universidad Espíritu Santo de Guayaquil, Ecuador. No tuve ningún encuentro con el presidente Noboa, tampoco conversación telefónica. Hace unas dos semanas, casi tres, estuve en Cuenca, también en un acto académico. Tampoco hablé con el presidente Noboa, ni me vi con él, ni hablamos por teléfono”, relató Uribe.

Sobre la fotografía, Uribe manifestó que se tomó a finales del año 2024, cuando también estuvo en Quito y en Guayaquil, asegurando que el presidente Petro “sale con cuentos, con fábulas, con invenciones”, pese a que el expresidente le escribió recientemente sobre la acusación que le lanza.

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“Le dije al presidente Petro, le escribí: Si usted dice la verdad, yo renuncio a la política y si usted miente, renuncia a la presidencia”, señaló el ex jefe de Estado, recordando el mensaje que envió en su momento a través de las redes sociales, pidiendo al mismo tiempo que “deje de poner cortinas de humo”, ya que él es “el responsable de lo que ha pasado, porque le entregó la frontera al narcoterrorismo que impone la candidatura de Cepeda”.