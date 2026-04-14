Centro Democrático enfrenta a Petro y le pide que presente pruebas de supuestas reuniones entre Uribe y el presidente de Ecuador

El partido Centro Democrático lanzó un duro mensaje contra el presidente Gustavo Petro, en medio de la controversia por presuntos señalamientos sobre reuniones del expresidente Álvaro Uribe Vélez con el presidente Daniel Noboa, en Ecuador.

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A través de un comunicado, la colectividad rechazó las afirmaciones del mandatario y las calificó de infundadas. “Presidente Petro, usted por lo que vemos no sabe leer y menos escribir. Deje a un lado los chismes”, señala el mensaje.

La nueva confrontación surgió luego de que el presidente Petro publicara un mensaje en su cuenta de X cuestionando al exmandatario del Centro Democrático: “¿Qué hace un expresidente de Colombia, visitando un gobierno que acaba de poner un arancel de 100% a todos los productos de Colombia?“, escribió Petro.

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En virtud de ellos, el partido insistió en que Uribe no sostuvo ningún encuentro con el presidente ecuatoriano Daniel Noboa. Como sustento, detalló que el exmandatario estuvo en enero en la Universidad del Espíritu Santo, en Guayaquil, y que recientemente participó en un evento académico en Cuenca, descartando así cualquier reunión de carácter político.

Más allá de la defensa puntual, el Centro Democrático elevó el tono de sus exigencias al pedirle al jefe de Estado que, si cuenta con pruebas, las presente de inmediato ante la justicia. “En un Estado de derecho, quien acusa tiene la carga de la prueba”, subraya el comunicado, en el que también se solicita una rectificación pública en caso de no existir evidencias.

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El líder del Centro Democrático, el expresidente Álvaro Uribe Vélez, llegó este martes a un centro comercial del centro de Cali, junto a la candidata presidencial de esa colectividad, Paloma Valencia. Foto: Jorge Orozco. Foto: Jorge Orozco / El País

La colectividad fue más allá al responsabilizar al presidente Petro por el deterioro de la relación bilateral con Ecuador, así como por la crisis económica y la creciente inseguridad en la zona fronteriza. En esa línea, cuestionó lo que calificó como “opacidad” en torno a los viajes del mandatario a Manta, sugiriendo que sus declaraciones responderían a una estrategia de difamación.