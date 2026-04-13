El Centro Democrático le pidió a la Procuraduría General de la Nación hacer uso de sus competencias de intervención preventiva y de control de gestión de la función pública para el caso de la Nueva EPS.

El partido solicitó que se desarrolle una visita administrativa a la Superintendencia Nacional de Salud, despacho que está a cargo de la intervención a esa entidad prestadora del servicio de salud.

Esa petición fue presentada a través de una carta en la que manifestaron una serie de posibles fallas de la SuperSalud en el proceso que se surte contra la Nueva EPS.

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Entre estas, dice el partido, señala a ese despacho de no cumplir el proceso para ordenar y efectuar la nueva toma de posesión inmediata de los bienes, haberes y negocios y la intervención forzosa administrativa para administrarla.

“Presuntamente, la Superintendencia Nacional de Salud no cuenta con los soportes documentales que respalden el cumplimiento del trámite que ordena la nueva medida especial de toma de posesión inmediata de los bienes, haberes y negocios y la intervención forzosa administrativa para administrar la Nueva EPS S.A.“, enfatizó el Centro Democrático.

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La SuperSalud nombró al exalcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, como nuevo agente interventor. Si bien Ospina es profesional de la salud, el partido advierte en esa carta a la Procuraduría que el funcionario no pertenece al Registro de Interventores, Liquidadores y Contralores (Rilco) lo que le impediría ejercer ese rol.

No obstante, no es la primera vez que el ente de vigilancia se salta el Rilco para nombrar agentes interventores en las entidades de salud que han sido intervenidas en medio de la actual crisis en el sistema. La colectividad también alega que Ospina no cumpliría con los requisitos para ocupar ese cargo.

“Teniendo en cuenta que la Nueva EPS es la entidad con mayor cobertura nacional, en todos los municipios del país, asegurando la atención en salud, especialmente en zonas remotas, finalmente, se solicita a la Procuraduría General de la Nación un seguimiento administrativo, financiero y asistencial integral a dicha EPS”, concluyó el Centro Democrático en su carta a la Procuraduría.