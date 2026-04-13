El Partido de la U confirmó su apoyo a la candidata presidencial Paloma Valencia para las elecciones del 2026. La colectividad confirmó que los congresistas electos y en ejercicio acordaron respaldar su aspiración como lo que ellos consideran la mejor opción del centro político.

“La dirección colegiada del Partido de la U informa que la bancada de congresistas, tanto actuales como electos, ha decidido mayoritariamente acompañar la candidatura presidencial que mejor representa al centro, como es la encabezada por la doctora Paloma Valencia y el doctor Juan Daniel Oviedo”, detalló el Partido de la U en un comunicado.

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La confirmación del respaldo de la U a Valencia se da después de varios día de una puja interna en la colectividad en la que congresistas como Julián López y Antonio José Correa se mostraron distantes con esa decisión. Es más, López y Correa han sido cercanos al presidente Gustavo Petro y a la bancada del Pacto Histórico.

No obstante, esa agrupación política terminó decantándose por la aspiración de la congresista del Centro Democrático, campaña que ya tiene el coaval del Nuevo Liberalismo y a la que podrían llegar nuevos partidos tradicionales en los próximos días.

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“Esta decisión responde a nuestra responsabilidad con los colombianos de respaldar una opción que garantice la estabilidad institucional del Estado, así como la seguridad y la mejora en la calidad de vida de la población, reafirmando nuestro compromiso con el fortalecimiento de las instituciones, el respeto por la democracia y la construcción de un país con oportunidades”, enfatizó el Partido de la U.

Los partidos Conservador, Liberal y el Verde se encuentran en deliberaciones durante esta semana para definir quién será su candidato presidencial. Los liberales y conservadores estudian las aspiraciones de Valencia y Abelardo de la Espriella, mientras que los verdes se reúnen este lunes con una posible escisión en su agenda.