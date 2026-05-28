Se derrumba la campaña de Paloma Valencia: en el Partido de la U reconocen la derrota de la candidata horas antes de las elecciones

A pocas horas de que los colombianos lleguen a las urnas para escoger a su candidato a la Presidencia, la aspiración de la candidata del Centro Democrático, Paloma Valencia, se derrumbó.

Este jueves 28 de mayo, el representante a la Cámara por el Valle del Cauca, Víctor Salcedo, cercano a la gobernadora Dilian Francisca Toro, le dio un portazo a la campaña de Valencia y se desahogó en sus redes sociales.

“Las declaraciones y actuaciones de los dirigentes de la campaña han dado al traste con la posibilidad de la llegada de la primera mujer a la Presidencia de Colombia”, escribió Salcedo, visiblemente molesto, en su cuenta oficial de X.

Dijo que el fuego amigo al interior del Centro Democrático “desmotivó a líderes clave y fracturó las bases de los partidos aliados, quienes vimos con entusiasmo una oportunidad”.

Víctor Manuel Salcedo, representante a la cámara por el Valle del Cauca. Foto: Bernardo Peña/El País

Se refiere al explosivo señalamiento del parlamentario electo por Bogotá, Daniel Briceño, contra Juan Daniel Oviedo, la fórmula vicepresidencial de Paloma Valencia.

Briceño, en una entrevista, aseguró que la senadora “tenía la Presidencia en las manos” hasta que, según sus palabras, se tomaron decisiones equivocadas alrededor de la búsqueda de alianzas y la conformación de la fórmula vicepresidencial.

“Todo iba bien hasta que llegó Juan Daniel Oviedo”, soltó Briceño, dejando claro que, a su juicio, el viraje hacia sectores de centro terminó desconectando la campaña de la base tradicional del uribismo.

Víctor Salcedo se mostró decepcionado de lo que está ocurriendo en la campaña presidencial de Paloma Valencia.

“Hoy, me desahogo. El país debe estar por encima de cualquier interés particular. A salvar a Colombia con patriotismo”, expresó.