“Todo iba bien”: Daniel Briceño cuestiona a Juan Daniel Oviedo y cuenta por qué la campaña de Paloma Valencia se desplomó en la recta final

En una entrevista con Nación Sabrosa, Daniel Briceño lanzó una dura frase: “Todo iba bien hasta que llegó Juan Daniel Oviedo”. El candidato más votado del Centro Democrático explicó que él admira a Paloma Valencia y que siente que ella —el 8 de marzo— tenía la Presidencia en las manos.

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Durante la conversación, Briceño aseguró que la senadora “tenía la Presidencia en las manos” hasta que, según sus palabras, se tomaron decisiones equivocadas alrededor de la búsqueda de alianzas y la conformación de la fórmula vicepresidencial.

“Todo iba bien hasta que llegó Juan Daniel Oviedo”, soltó Briceño, dejando claro que, a su juicio, el viraje hacia sectores de centro terminó desconectando la campaña de la base tradicional del uribismo.

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Bogotá. Mayo 24 de 2026. La candidata del Centro Democrático, Paloma Valencia, y su fórmula vicepresidencial, Juan Daniel Oviedo, realizaron el cierre de su campaña política para las elecciones presidenciales. (Colprensa - Lina Gasca) Foto: Colprensa

El congresista electo sostuvo que el error de fondo fue interpretar que la fortaleza de Paloma Valencia provenía de sectores moderados o independientes, cuando en realidad, según él, estaba cimentada en el voto duro del Centro Democrático.

“Paloma, el 8 de marzo tenía la Presidencia en las manos. Lo que no entendieron los estrategas es que ella no tenía la Presidencia por el centro o por los tibios. La tenía porque 3,2 millones de personas, que coincidían exactamente con los votos del Centro Democrático al Senado, habíamos votado por ella”, afirmó.

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Daniel Briceño criticó a la fórmula vicepresidencial de "la de Uribe". Foto: @Danielbricen

Briceño también cuestionó la decisión de darle protagonismo a la discusión sobre la Vicepresidencia en plena campaña, asegurando que eso terminó desviando el foco político de la candidatura principal.

“Aun así decidimos darle más importancia a un vicepresidente que a la propia Presidencia”, dijo el congresista, quien además criticó la idea de sumar sectores que, en su concepto, no compartían la visión ideológica del partido.

Daniel Briceño y Juan Daniel Oviedo. Foto: FOTO1: AUTOR ANÓNIMO/FOTO2: SEMANA.

“El segundo error fue creer que un vicepresidente que además no comulga de ninguna forma con lo que nosotros pensamos iba a ayudarnos a salir adelante”, agregó.

En medio de sus declaraciones, Briceño también lanzó críticas indirectas contra la estrategia que históricamente ha buscado acercamientos con sectores de centro. Incluso mencionó que dentro del partido se intentó repetir una fórmula política que, según él, “elección tras elección” ha buscado atraer ese electorado sin éxito.

La candidata del Centro Democrático, Paloma Valencia, y su fórmula vicepresidencial, Juan Daniel Oviedo, realizaron el cierre de su campaña política para las elecciones presidenciales. (Colprensa - Lina Gasca) Foto: Colprensa

Aunque el representante evitó responsabilizar directamente al expresidente Álvaro Uribe por las decisiones de campaña, sí aseguró que detrás del movimiento hubo estrategas que sobrevaloraron el impacto electoral de Juan Daniel Oviedo tras la consulta interpartidista.