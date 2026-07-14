Política

Comunes le responde al presidente electo Abelardo De La Espriella: “No van a doblegarnos”, dice Pastor Alape

El dirigente de Comunes sostuvo que la antigua guerrilla continuará respaldando la institucionalidad creada con el Acuerdo Final.

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Redacción Semana
14 de julio de 2026 a las 3:41 p. m.
Pastor Alape, miembro del Partido Comunes, asistió al evento y pidió que cese la violencia contra los firmantes de paz, así como la estigmatización de la que siguen siendo objeto.
Pastor Alape, miembro del Partido Comunes, asistió al evento y pidió que cese la violencia contra los firmantes de paz, así como la estigmatización de la que siguen siendo objeto. Foto: Foto: Cortesía para El País

El coordinador general de la implementación del Acuerdo de Paz por parte del partido Comunes, Pastor Alape, respondió a las declaraciones del presidente electo, Abelardo De La Espriella, quien en los últimos días ha lanzado fuertes cuestionamientos contra la antigua dirigencia de las Farc y ha planteado medidas relacionadas con la implementación del pacto firmado en 2016.

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Alape aseguró que esas afirmaciones evocan momentos de confrontación vividos durante el conflicto armado y dejó claro que, pese a ese escenario, los excombatientes mantendrán su compromiso con el acuerdo.

“Las vivimos como cuando antiguamente se lanzaban voces de aniquilamiento a la insurgencia armada. Hoy las vivimos convencidos de que esas expresiones no van a doblegarnos en el sentido de salir huyéndole al compromiso que hicimos”, afirmó.

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Abelardo De La Espriella, Rodrigo Londoño, Pastor Alape y Julián Gallo.
De izquierda a derecha: Abelardo De La Espriella, Rodrigo Londoño, Pastor Alape y Julián Gallo. Foto: Colprensa.

El dirigente de Comunes sostuvo que la antigua guerrilla continuará respaldando la institucionalidad creada con el Acuerdo Final y descartó que las declaraciones del nuevo mandatario modifiquen su posición frente a los compromisos adquiridos.

“Aquí nos mantendremos hasta nuestro último respiro defendiendo la institucionalidad que aprobamos en el 2016 y a la que nos comprometimos”, señaló Alape.

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pastor alape Excomandante de las Farc
Pastor Alape, excomandante de las Farc. Foto: Semana

Además, insistió en que la implementación del acuerdo representa una obligación con las víctimas del conflicto y con las nuevas generaciones. “Es un compromiso ético con el país, con las víctimas y con los jóvenes, a quienes tenemos que asegurarles que la guerra no vuelva a apoderarse de nuestro país”, expresó.

Las declaraciones se producen en medio de la controversia generada por los anuncios del presidente electo sobre el futuro de la política de paz y de las instituciones surgidas del Acuerdo de 2016 y la posibilidad de enviar a prisión a Rodrigo Londoño, Timochenko.

Abelardo De La Espriella, Sandra Ramírez, Rodrigo Londoño, Pablo Catatumbo, Victoria Sandino, Julián Gallo e Israel Zúñiga.
Abelardo De La Espriella, Sandra Ramírez, Rodrigo Londoño, Pablo Catatumbo, Victoria Sandino, Julián Gallo e Israel Zúñiga. Foto: Colprensa.

Desde distintos sectores políticos y de los firmantes del pacto han surgido reacciones frente a esas propuestas, mientras el nuevo Gobierno se prepara para asumir el poder y definir el rumbo de su política de seguridad y paz.