Exintegrantes del exsecretariado de las Farc anuncian su apoyo a Iván Cepeda para la segunda vuelta

El 21 de junio se hará la segunda vuelta presidencial y ese día los colombianos podrán votar por Abelardo de la Espriella o Iván Cepeda para reemplazar a Gustavo Petro en la Casa de Nariño desde el 7 de agosto de 2026.

Por esa razón, en estos trece días el trabajo político de las campañas es intenso y ambas buscan obtener el mayor número de respaldos de cara a esa cita en las urnas que será definitiva.

Mientras que Abelardo de la Espriella ha sido enfático en que no recibirá el apoyo de políticos tradicionales y que su alianza “es con el pueblo”, por los lados de la campaña de Iván Cepeda han venido recibiendo polémicos respaldos.

Rodrigo Londoño, exjefe de las Farc, anunció su respaldo a la campaña de Iván Cepeda para la segunda vuelta

Rodrigo Londoño, más conocido con el alias de Timochenko, anunció este domingo su decisión de votar en la segunda vuelta presidencial, el próximo 21 de junio, por el candidato del Pacto Histórico, Iván Cepeda.

En un mensaje dirigido a los integrantes de Defendamos la Paz, el dirigente del partido Comunes, que nació tras el acuerdo de paz firmado en el Gobierno del presidente Juan Manuel Santos con las Farc, señaló que votará por Cepeda.

“Aprovechando que es puente, decidí traer a mi hijo, que ya va a cumplir 7 años, para que pase conmigo este fin de semana. Lo primero que me preguntó es por quién había votado; le dije que adivinara: “por Cepeda”. No pude dejar de emocionarme”, señaló en una misiva enviada al organismo.

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Pero no solamente Timochenko apoyará a Cepeda. Los demás exintegrantes del exsecretariado de las Farc se subieron a la campaña presidencial de Iván Cepeda y anunciaron su voto a favor del candidato del Pacto Histórico.

Ricardo Téllez (Rodrigo Granda), Joaquín Gómez, Mauricio Jaramillo (el Médico), Felix Antonio Muñoz Lascarro (Pastor Alape), Jorge Torres Victoria (Pablo Catatumbo) y Carlos Antonio Lozada (Julián Gallo) anunciaron su respaldo.

“Me la juego por la vida y por la paz. Iván Cepeda presidente”, dijo Pastor Alape en sus redes sociales.

Pablo Catatumbo ha enviado varios mensajes en sus redes en los que asegura que se la jugará “por la defensa del agua y de la vida”.

Esta decisión no es extraña, ya que el Partido Comunes, colectividad que surgió por el Acuerdo de Paz, anunció su respaldo a Cepeda desde la primera vuelta presidencial.

“La implementación del Acuerdo de Paz también son hectáreas formalizadas, familias campesinas protegidas y territorios con esperanza. La paz se construye desde el campo. Ese es el país por el que nos la jugamos con Iván Cepeda”, dijo Julián Gallo.

Sin embargo, no se habían producido mensajes masivos a favor de Cepeda de manera conjunta como en esta ocasión.

Además, la senadora Sandra Ramírez, quien tiene serios cuestionamientos en su contra, también se sumó a la campaña de Iván Cepeda. “Vea, vote por Iván Cepeda para que sus hijos e hijas tengan acceso a una educación digna y de calidad. El otro proyecto busca privatización; la campaña de la vida y de la esperanza busca siempre la igualdad. En segunda remontamos”, dijo Ramírez.