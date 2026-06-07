Rodrigo Londoño, exjefe de las Farc, anunció su respaldo a la campaña de Iván Cepeda para la segunda vuelta

Rodrigo Londoño, más conocido con el alias de Timochenko, anunció este domingo su decisión de votar en la segunda vuelta presidencial, el próximo 21 de junio, por el candidato del Pacto Histórico, Iván Cepeda.

Siete días después de perder la primera vuelta frente a Abelardo de la Espriella, Iván Cepeda dice que reconoce los resultados

En un mensaje dirigido a los integrantes de Defendamos La Paz, el dirigente del partido Comunes, que nació tras el acuerdo de paz firmado en el Gobierno del presidente Juan Manuel Santos con las Farc, señaló que votó por Cepeda.

"Aprovechando que es puente decidí traer a mi hijo que ya va a cumplir 7 años para que pase conmigo este fin de semana. Lo primero que me preguntó es por quien había votado, le dije que adivinara: “por Cepeda”. No pude dejar de emocionarme", señaló en una misiva enviada al organismos.

“Viendo a mi hijo en medio de su inocencia me puse a pensar en el largo camino que hemos recorrido en estos diez años y dentro de ese recorrido el papel protagónico que ha jugado DLP, en especial en momentos coyunturales cuando ha estado en peligro las conquistas que se lograron en el marco del Acuerdo Final de Paz y decidí escribir estas deshilvanadas notas”, señaló.

El excomandante de las Farc Rodrigo Londoño habló sobre las elecciones presidenciales. Foto: Colprensa

El exjefe de las extintas Farc aseguró que “tenemos que estar a la altura del momentos histórico” que vive el país, por lo que de la decisión que se tome como pueblo va a depender el futuro de las niñas y los niños que empiezan a asomarse al mundo de los adultos.

“Es imposible tener dudas en este momento de cuál es el camino a seguir y al que debemos trabajarle con entusiasmo y sin ambages para que otros y otras también lo asuman”, señaló el director de Comunes, al tiempo que destacó el trabajo del candidato Iván Cepeda, a lo largo de los años, frente a la paz.

Londoño lanzó críticas al Gobierno del presidente Gustavo Petro por incumplir algunos aspectos a los que se comprometió cuando llegó al poder frente al acuerdo de paz y aseguró que tienen prevenciones frente a muchas decisiones o planteamientos de la actual administración.

Iván Cepeda manda contundente mensaje al centro político para que voten por él en segunda vuelta: “Comprendo las críticas”

“Nosotros hemos sufrido y seguimos sufriendo en carne propia sus inconsistencias, su egocentrismo sus improvisaciones, etc., etc. A pesar de que en su discurso dijo textualmente cumplir el acuerdo a rajatabla, una de sus primeras decisiones fue incumplir el mandato del acuerdo de abrir un capítulo en el plan de desarrollo”, señaló.

Sin embargo, destacó que igual en ningún otro gobierno “habíamos avanzado más en función de atacar las causas estructurales que han generado la violencia en Colombia”, y puso por encima el futuro de los niños.

“Estoy seguro que acá nadie duda de la vocación de paz de Iván Cepeda refrendada por la dedicación en su búsqueda a lo largo de su trayectoria. Públicamente se ha comprometido a la implementación del AFP, acuerdo al que contribuyo”, destacó Rodrigo Londoño.