Iván Cepeda manda contundente mensaje al centro político para que voten por él en segunda vuelta: “Comprendo las críticas”

Iván Cepeda sorprendió en la mañana de este domingo, 7 de junio, con el mensaje que envió al centro político para intentar sumar apoyos de cara a la segunda vuelta presidencial, que se celebrará el próximo 21 de junio.

Iván Cepeda propuso un único debate con Abelardo de la Espriella, transmitido por los canales nacionales

A través de su cuenta de X, el candidato del petrismo sostuvo que está abierto a dialogar con este sector y hasta aceptó que muchos de los cuestionamientos que se le han hecho a su campaña y al Gobierno del presidente Gustavo Petro son válidos.

“Estoy listo a dialogar, como lo he venido haciendo, con sectores del centro político a los cuales respeto y reconozco. Comprendo las críticas, en muchos casos justas, a lo que hemos hecho en estos cuatro años”, apuntó.

En ese sentido, el también senador indicó que ahora la tarea es intentar corregir los errores que se han cometido y, al mismo tiempo, fortalecer los aspectos positivos que ha tenido su proyecto político en la carrera hacia la Casa de Nariño.

Iván Cepeda, candidato presidencial. Foto: COLPREMSA

“Nuestra tarea es, de manera concertada, corregir la plana en lo que haya que hacerlo, y avanzar decididamente en lo que se ha hecho bien”, señaló.

Por lo mismo, manifestó que está abierto a entablar conversaciones con el sector del centro. “Mi disposición al diálogo no es formal”, dijo.

Con esto, según él, el objetivo es construir consensos de cara a la segunda vuelta presidencial, en la que tendrá que enfrentar a Abelardo de la Espriella y sobre la cual muchos analistas políticos han señalado que la clave estará en los votantes de centro.

Roy Barreras le dice a Iván Cepeda lo que tiene que hacer para ganarle a Abelardo de la Espriella: “Hay que sacudirla”

“Estoy presto a escuchar con atención argumentos y a buscar alternativas que nos unifiquen como país y nación”, concluyó.

De esta forma, el candidato del petrismo intenta convencer a figuras del centro, como Sergio Fajardo o Claudia López, de que le brinden su apoyo y, de esta manera, atraer a sus votantes para las elecciones del 21 de junio.

Sin embargo, hasta el momento, ni Fajardo ni López han dado claridad sobre una posible alianza con Cepeda, pues han planteado una serie de condiciones para respaldarlo. Por ello, este movimiento del candidato podría ser un primer paso para abrir la puerta al diálogo con un sector que será clave en la elección del próximo presidente.