Iván Cepeda propuso un único debate con Abelardo de la Espriella, transmitido por los canales nacionales

El panorama político colombiano atraviesa una coyuntura álgida, luego de que se definiera la primera vuelta presidencial el pasado 31 de mayo, la cual dejó a Iván Cepeda y a Abelardo de la Espriella como los dos candidatos que se disputarán el cargo más importante del país el próximo 21 de junio.

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Durante estas semanas, los candidatos tendrán la difícil tarea de conquistar a los electores que no votaron por ellos en primera vuelta, con propuestas y nuevas dinámicas para sumar respaldos y así lograr la presidencia.

La campaña presidencial entra en una etapa decisiva. Cepeda aseguró que ya solicitó a varios medios nacionales servir como anfitriones de un debate entre los dos candidatos finalistas. Foto: Aymer Andrés Álvarez

Los debates han sido tema de discusión en ambas campañas, especialmente en la de Cepeda. Esto, dado que el candidato de izquierda no aceptó participar en un solo debate durante la época de campaña. Pese a ello, tras la definición de la primera vuelta, ahora busca un espacio para debatir con De la Espriella.

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“Volvemos a exigir que él nombre sus compromisarios para que avancemos (en el debate). Hemos pedido en las próximas horas o vamos a pedir a las gerencias de tres importantes medios de comunicación y de televisión que sean anfitriones de este debate”, indicó Iván Cepeda hace algunas horas en una rueda de prensa.

Los debates vuelven al centro de la discusión política. Iván Cepeda busca un encuentro televisado con Abelardo de la Espriella antes de la jornada electoral del 21 de junio. Foto: Montaje El País

Entre los medios que mencionó Cepeda, se encuentran Caracol TV, RCN TV y RTVC.

Adicionalmente, el candidato también cuestionó la manera en la que se ha llevado a cabo la campaña sucia, basada en el uso de inteligencia artificial y la actividad de bodegas en redes sociales. Aseguró que, de encontrar una mala práctica, la denunciará ante las autoridades correspondientes.

“En mi campaña, por múltiples vías, se está recibiendo información que vamos a documentar y que vamos a poner en claro sobre, eventualmente, manejos financieros irregulares e ilícitos por parte de la campaña del señor De la Espriella. Hemos recibido información sobre supuesta compra de votos o movimientos de grandes cantidades de dinero”, indicó el candidato.