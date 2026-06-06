Abelardo de la Espriella cuestiona a Cepeda por poner condiciones para debatir: “Cuando sea y como sea, los estaremos esperando”

El candidato a la presidencia Abelardo de la Espriella se refirió este sábado al debate con Iván Cepeda, de cara a las elecciones de segunda vuelta. El abogado pidió que se realice el evento y acusó a su oponente de no tener intenciones reales de debatir.

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El mensaje fue enviado a través de su cuenta de X y, en él, recordó que Cepeda aún no ha reconocido los resultados de las elecciones de primera vuelta, del 31 de mayo pasado.

“Cepeda, no vengas a imponer condiciones. Reconoce primero los resultados de la voluntad del pueblo en las urnas y estaremos listos para el debate. ¿Te acojonaste con el debate que ya programó Revista SEMANA para el martes a las 7:00 p. m.? Cuéntale al país”, expresó De la Espriella.

El representante de Defensores de la Patria aseguró que está listo para el debate y que contará con la compañía de su fórmula vicepresidencial, José Manuel Restrepo. De la Espriella confirmó en días pasados que participaría en el evento organizado por SEMANA el martes 9 de junio.

“Cuando sea y como sea, José Manuel Restrepo y yo los estaremos esperando a Aída y a ti. Será un gustazo que el país conozca quién es quién. Deja de cañar con esa falsa voluntad de debatir para ganar titulares. Es fácil: reconoce que perdiste la primera vuelta, ve con tu fórmula y listo”, agregó el candidato.

El mensaje de De la Espriella fue una respuesta a las nuevas condiciones requeridas por Cepeda. En una rueda de prensa realizada en Cali, el representante del Pacto Histórico aseguró que solo participará en un debate organizado por RCN, Caracol o RTVC.

“Me permito decir que la campaña solicitará a las directivas de estos medios que sirvan como anfitriones del encuentro. Lo primero es que podamos pactar unas reglas mínimas con la contraparte. Por eso, esperamos y reiteramos que, en las próximas horas, el señor De la Espriella designe a sus compromisarios”, indicó Cepeda este sábado.

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Iván Cepeda rechazó participar en debates presidenciales durante la primera vuelta. El lunes pasado, tras los resultados de las elecciones, aseguró que estaba dispuesto a debatir con Abelardo de la Espriella sobre sus propuestas para el país.

Ambos candidatos fueron invitados a un debate en SEMANA, pero solo De la Espriella confirmó su asistencia. Ambos candidatos se medirán en las urnas el próximo 21 de junio junto a sus fórmulas vicepresidenciales, José Manuel Restrepo y Aída Quilcué.