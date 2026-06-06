Petro salió en defensa de Iván Cepeda por supuesta mentira que se ha dicho: “Está mucho más preparado que yo”

El presidente Gustavo Petro, una vez más, salió en defensa del candidato presidencial Iván Cepeda. Esta vez lo hizo por una supuesta mentira que se ha dicho en su contra.

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Todo se dio a través de su cuenta de X, donde el jefe de Estado reaccionó a una publicación en la que se hacía mención al también senador y en la que se negaba que fuera un miembro de las Farc, tal y como se ha dicho en otras oportunidades.

“En esta campaña hay una mentira que toda autoridad pública debe develar por su enorme injusticia“, dijo Petro.

Un poco más abajo, el presidente recordó que él perteneció al M-19, una organización armada que hizo la paz y que posteriormente estuvo en la asamblea nacional constituyente para diseñar la Constitución de 1991.

Presidente Gustavo Petro. Foto: Presidencia

Sin embargo, dejó en claro que Cepeda nunca tomó este camino. “Nunca ha pertenecido a organización armada alguna en su existencia y de joven vio a su padre, senador de la República de la UP, caer asesinado bajo balas del mismo Estado“, escribió.

“Más que yo, ha participado en ayudar a construir la paz de Colombia y es víctima de la violencia y no victimario“, agregó.

En esa línea, el mandatario colombiano apuntó que el candidato del petrismo no es un “marxista radical”, como lo han definido algunas personas, entre ellas, según Petro, el secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio.

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Además, el presidente mencionó que en muchas oportunidades ha discutido con Cepeda sobre filosofía y sostuvo que, al igual que él, es un “parresiasta seguidor de Sócrates“.

“Tiene el coraje de decir la verdad, y de la dialéctica y de Foucault, y entiende por qué el socialismo soviético perdió por no desarrollar la democracia y la libertad humana”, señaló.

Por último, el líder natural del Pacto Histórico cerró diciendo: “Iván es un desarrollador de la conversación y el diálogo y está mucho más preparado que yo para esas tareas“.