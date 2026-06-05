Gustavo Petro volvió a encender la polémica al mencionar la frase “libertad o muerte” en plena campaña presidencial

En varios escenarios el presidente Gustavo Petro ha mencionado la frase “libertad o muerte”, la cual desató en el país una ola de críticas en contra del mandatario colombiano.

En un evento que organizó su Gobierno en la Plaza de Bolívar, el jefe de Estado agitó una bandera, la cual según el presidente hacía referencia al libertador Simón Bolívar y la consigna “libertad o muerte”.

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Pero este viernes, 5 de junio, en medio de una ceremonia de ascensos que se llevó a cabo en la Escuela General Santander, nuevamente Gustavo Petro mencionó esa controversial frase, la diferencia es en esta oportunidad, el país está atravesando por una agitada campaña presidencial.

“Fuimos capaces de encontrarnos sin violencias, prácticamente ninguna, sin quebrantos en realidad, bajo una bandera , la bandera de Colombia, que es la bandera de la libertad y de la soberanía nacional”, manifestó.

El presidente Gustavo Petro, desde la Escuela General Santander, dio un discurso a pocos días de la segunda vuelta presidencial: “Libertad o muerte”. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/dkR5v9it7P — Revista Semana (@RevistaSemana) June 5, 2026

Y avanzó en uno de los apartes de su intervención: “Por la que luchamos y estamos dispuestos a morir, por eso no reniego de la frase libertad o muerte (...) : libertad o muerte, es fundamento de la República de Colombia, no somos esclavos ni serviles de nadie”.

Así mismo, el jefe de Estado aprovechó ese escenario para despedirse de la Fuerza Pública, ya que entregará el mandato del Gobierno el próximo 7 de agosto.

“Es el pueblo el que designa y yo obedezco al pueblo. Yo obedecí cuando recibí su mandato allá en el año 2022. Por muy ínfulas de que me iba a quedar en el poder, etcétera, creo que ningún general de los que ha participado, almirante, en los consejos de seguridad de la nación puede tener alguna queja mía, sobre algún tipo de indicación, orden, que tenga que ver con quebrantar la ley de la Constitución de Colombia”, afirmó Petro.

Sumado a ello, recalcó: “Si algo tiene que hacer un demócrata en el poder en el mandato conferido por el pueblo es obedecer a su pueblo, su mandato termina el 6 de agosto por venir y me alejaré de aquí”.

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“Otros serán los destinos del país, el pueblo decide libremente, nadie más tiene aquí ninguna atribución ninguna ni poder extranjero ni nacional que no sea la libre voluntad del pueblo de Colombia”, puntualizó el presidente Petro.