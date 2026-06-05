“Ínfulas de que me iba a quedar en el poder”: Gustavo Petro lanzó llamativa declaración a pocos meses de entregar el poder

De acuerdo con la Constitución Política del país, el mandato del actual presidente de la República, Gustavo Petro, finaliza el próximo 7 de agosto, fecha en la que deberá transmitir el poder a la persona que gane la segunda vuelta presidencial entre los candidatos Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda.

Sin embargo, este viernes, 5 de junio, el mandatario colombiano encabezó una ceremonia de ascensos de la Fuerza Pública, en la que insistió en que entregará el poder y señaló que serán otros los destinos del país.

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Pero también pronunció una llamativa frase durante su discurso: “Por muy ínfulas de que me iba a quedar en el poder”.

“Es el pueblo el que designa y yo obedezco al pueblo. Yo obedecí cuando recibí su mandato allá en el año 2022. Por muy ínfulas de que me iba a quedar en el poder, etcétera, creo que ningún general o almirante que ha participado en los consejos de seguridad de la nación puede tener alguna queja mía sobre algún tipo de indicación u orden que tenga que ver con quebrantar la Constitución o las leyes de Colombia”, expresó el presidente Gustavo Petro.

El presidente Gustavo Petro reiteró que su mandato “termina el 6 de agosto” y aseguró que se apartará del poder: “Otros serán los destinos del país; el pueblo decide libremente”. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/3yFsbKTVmP — Revista Semana (@RevistaSemana) June 5, 2026

Y avanzó en su intervención: “Si algo tiene que hacer un demócrata en el poder, durante el mandato conferido por el pueblo, es obedecer a su pueblo. Su mandato termina el 6 de agosto próximo y me alejaré de aquí”.

“Otros serán los destinos del país. El pueblo decide libremente. Nadie más tiene aquí ninguna atribución, ninguna, ni poder extranjero ni nacional, que no sea la libre voluntad del pueblo de Colombia”, recalcó el jefe de Estado.

Además, Petro manifestó durante esa ceremonia: “Fuimos capaces de encontrarnos sin violencias, prácticamente ninguna, sin quebrantos en realidad, bajo una bandera, la bandera de Colombia, que es la bandera de la libertad y de la soberanía nacional”.

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“Por la que luchamos y estamos dispuestos a morir. Por eso no reniego de la frase ‘libertad o muerte’. Si el libertador Simón Bolívar la suscribió y luchó hasta el último día y segundo de su existencia bajo ese principio: libertad o muerte, este es fundamento de la República de Colombia. No somos esclavos ni serviles de nadie”, puntualizó el jefe de Estado.