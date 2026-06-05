Carlos Carrillo presentó su renuncia a la UNGRD: presidente Petro tendrá la última palabra

Carlos Carrillo presentó su carta de renuncia como director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) en el transcurso de este viernes 5 de junio.

Carlos Carrillo, suspendido del cargo por participación en política, asegura ser víctima de una medida “desproporcionada”

Ahora, el presidente Gustavo Petro tendrá la última palabra, ya que deberá decidir si acepta o no la renuncia de quien ha sido uno de sus mayores defensores a lo largo de la administración y una de las caras más notorias del Gobierno.

Hasta el momento no se sabe con exactitud los motivos por los que Carrillo tomó esta decisión, pero esta se produce pocos días después de que fuera suspendido por la Procuraduría por supuesta participación en política de cara a la segunda vuelta presidencial.

Tras la determinación de la entidad, el funcionario se pronunció rechazando la medida y dejando en claro que, desde su juicio, en ningún momento cometió la falta por la que se le está apartando del cargo.

“Rechazo categóricamente cualquier interpretación según la cual mis declaraciones constituyan una falta disciplinaria. En ningún momento hice proselitismo, nunca promoví a candidato alguno, ni solicité apoyo electoral para ninguna campaña“, dijo.

Suspenden a Carlos Carrillo de la dirección de la UNGRD por presunta participación indebida en política

En ese sentido, aseveró que en ningún momento ha utilizado su cargo, los recursos públicos o las capacidades institucionales de la UNGRD para apoyar a alguna candidatura.

Por esa razón, sostuvo que es una víctima de un supuesto “juicio político” y señaló que ejercería su derecho a la defensa, por lo que acudiría a todas las instancias correspondientes para evitar la suspensión, pues la considera una medida desproporcionada.

“Esto pone, además, en riesgo el correcto funcionamiento de la entidad y de todo el sistema de gestión del riesgo de desastres previo a la temporada de ciclones”, manifestó.

Ahora, días después de esta férrea defensa, le presentó al presidente Petro oficialmente su carta de renuncia, por lo que está a la espera de que el mandatario tome una decisión y la dé a conocer al país.