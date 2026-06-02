Suspenden a Carlos Carrillo de la dirección de la UNGRD por presunta participación indebida en política

Horas más tarde de que el embajador de Colombia en Brasil, Alfredo Saade, terminara suspendido provisionalmente por su posible participación indebida en política en la campaña a la Presidencia, la Procuraduría anunció la misma decisión en contra del director de la UNGRD, Carlos Carrillo, después de que salió a defender al presidente Petro y criticó el proyecto de Abelardo de la Espriella.

Todo inició cuando el director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) defendió la intención del presidente Petro sobre intervenir en política, y cuestionó el proyecto político que lidera el candidato Abelardo de la Espriella.

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En medio de una rueda de prensa sobre las medidas para la temporada de ciclones en Colombia, que se realizó en la Sala de Crisis de la UNGRD, en Bogotá, Carrillo aseguró: “Considero que el presidente es un hombre que siente un cariño real por el pueblo colombiano (...) y por supuesto que entiendo la preocupación por que un proyecto fascista esté ascendiendo en Colombia”.

Esa última referencia habría sido al candidato Abelardo de la Espriella y a su fórmula vicepresidencial José Manuel Restrepo, quienes ganaron las votaciones de primera vuelta con más de diez millones de votos. De hecho, ese resultado le sacó de diferencia más de 600 mil votos a la fórmula Cepeda-Quilcué.

Carrillo también explicó: “Cuando 10,3 millones de personas votan por un candidato que promete destripar a la otra mitad, pues es entendible la preocupación del presidente. Ahora, por supuesto que, ni más faltaba, yo considero que hay que mantenerse dentro de los límites de esa participación debida en política”.

Esas declaraciones le costaron una queja disciplinaria ante la Procuraduría que radicó el abogado Luis Felipe Henao, quien solicitó abrir investigación contra el director de la UNGRD, recopilar las pruebas del caso y determinar si sus expresiones constituyeron como intervención indebida en política.

Finalmente, la Procuraduría decidió abrir investigación disciplinaria y suspender del cargo provisionalmente a Carlos Carrillo, el director de la UNGRD y una de los funcionarios más visibles del progresismo en Colombia.

Esta nueva decisión se suma a las investigaciones de presunta participación indebida en política en la que están los ministros Armando Benedetti, Antonio Sanguino, María Fernanda Rojas, Guillermo Alfonso Jaramillo, Eduardo Montealegre, el embajador en Brasil, Alfredo Saade, y la embajadora en Haití, Vilma Velásquez.