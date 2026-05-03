La Procuraduría no “tolerará” actuaciones indebidas de funcionarios públicos en el marco del proceso electoral

A menos de un mes de la primera vuelta presidencial, la Procuraduría General de la Nación advierte que dictará unas líneas de trabajo para establecer con certeza los alcances y las actuaciones de los funcionarios públicos en el marco de este proceso electoral.

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Desde el Ministerio Público aseguraron que el propio procurador será el encargado de poner en marcha una pedagogía orientada a los funcionarios públicos para que eviten caer en la participación política, una causal de investigación y sanción disciplinaria, esto en la misma vía de garantizar el respeto por la Constitución.

“El procurador general, Gregorio Eljach Pacheco, presentará la evolución de la Paz Electoral, una pedagogía transformada que advierte a todos los servidores públicos del país sobre indebida participación en política. Ante el avance de la campaña presidencial, el jefe del Ministerio Público busca promover que la conducta de los servidores se ajuste a la Constitución, a la ley y a la moral pública”, señaló la Procuraduría

La ruta de conducta disciplinaria para los funcionarios públicos será presentada en un encuentro que se adelantará el próximo 6 de mayo en la ciudad de Bogotá, en el que se reunirán los procuradores de todo el país y se fijarán los parámetros de cara a adelantar investigaciones disciplinarias en contra de funcionarios públicos que de manera indebida participen en política.

El ministro del Interior, Armando Benedetti (centro), y el procurador general de la Nación, Gregorio Eljach (der.). Foto: Foto tomada de las redes sociales

“La Gran Cumbre de Procuradores Territoriales y Delegados será el próximo miércoles 6 de mayo en Bogotá, espacio en el que el Procurador General transmitirá el mensaje central e impartirá las líneas de trabajo a quienes actuarán desde territorio para prevenir cualquier intento de indebida participación en política”, advirtió el ministerio público.

La Procuraduría aseguró que, luego de presentar esta cartilla ruta o decálogo para evitar la participación en política de funcionarios públicos, no se “tolerarán” acciones o decisiones que pongan en riesgo la jornada electoral del próximo 31 de mayo.

Procuraduría pendiente de las elecciones. Foto: Colprensa-SEMANA

“Con este primer encuentro, la Institución recuerda a todos los servidores del Estado que no se tolerarán infracciones que pongan en riesgo la legitimidad del proceso democrático”, puntualizó la Procuraduría.

Seguramente durante ese encuentro el procurador general entregará un balance de los funcionarios públicos que hasta el momento están siendo investigados justamente por su indebida participación en procesos electorales.