Una nueva masacre se registró en Cúcuta, Norte de Santander, en medio de un panorama cada vez más crítico de orden público en la región. En la madrugada de este 3 de mayo, hombres armados asesinaron a cuatro personas en el barrio Las Delicias, en un ataque que ha generado preocupación por el recrudecimiento de la violencia.

Según las primeras versiones, el hecho ocurrió cuando sujetos armados llegaron hasta una zona residencial y abrieron fuego de manera indiscriminada contra un grupo de personas que se encontraba reunido. El ataque dejó varias víctimas en el lugar y sembró pánico entre los habitantes del sector.

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