Sale a la luz la autopsia de Carolina Flores, exreina asesinada por su suegra en México: “Violencia extrema”

Salieron a la luz nuevos detalles sobre la muerte de la exreina de belleza mexicana Carolina Flores, quien según grabaciones publicadas en redes sociales murió tras los disparos efectuados por su suegra.

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De acuerdo con lo expuesto por el periodista judicial mexicano Antonio Nieto, Carolina Flores habría sido atacada inicialmente con un tiro a corta distancia, lo cual concordaría con el video que se conoce y que habría provocado que se desplomara en el piso de la cocina.

Las investigaciones revelarían la “sevicia y violencia extrema”, de acuerdo con Nieto, con la que se cometió el crimen.

Posteriormente, mientras la modelo de 27 años permanecía tendida en el suelo, la atacante siguió accionando el arma. “Le hace un disparo a quemarropa y cuando cae al piso le hace por lo menos cinco disparos más”, explicó el especialista.

Asimismo, indicó que el más reciente reporte forense al que pudo acceder señala que el cadáver presentaba seis heridas de bala repartidas entre la cabeza y el pecho.

En México, La ex-reina de belleza Carolina Flores Gómez, de 27 años y Miss Teen Universe Baja California 2017, fue asesinada el pasado 15 de abril en Polanco. Su suegra Erika Herrera le disparó 6 balazos en el departamento que compartían. En el video se escucha al esposo reclamar… pic.twitter.com/mQ40xuEGGN — Anxious Vids🔥 (@Anxiousvids) April 23, 2026

Por ello, las primeras versiones del caso podrían estar vinculadas con los orificios de entrada y salida de los proyectiles, aunque esta hipótesis todavía no ha sido expuesta oficialmente por las autoridades.

Asimismo, los especialistas habrían detectado daños en el pómulo izquierdo, el cuello y la parte posterior de la cabeza, elementos que, según el dictamen citado por el periodista, permitieron concluir que el fallecimiento ocurrió de manera instantánea.

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Las autoridades han manifestado que la preocupación no radica únicamente en el número de disparos efectuados, sino en la manera en que se llevó a cabo el ataque, según datos conocidos por la Agencia de Periodismo Investigativo.

La reconstrucción de los hechos sugiere que el primer disparo habría sido realizado a muy corta distancia y que, una vez la víctima cayó al suelo, se efectuaron las demás detonaciones. Este escenario fortalece la teoría de un crimen cometido con un elevado nivel de violencia y crueldad.

Como principal implicada figura Érika María Herrera, suegra de la víctima, quien fue detenida hace pocos días tras arribar a Venezuela.

Carolina Flores, exreina mexicana. Foto: TikTok @carolinaff444

Entre las evidencias más relevantes de la investigación se encuentran las grabaciones de las cámaras de vigilancia del edificio.

De acuerdo con las autoridades, la agresión se produjo en la cocina del apartamento, mientras el marido de la modelo permanecía en otra habitación acompañado de su hijo.

Según la información preliminar, después del homicidio la mujer presuntamente dejó el arma apoyada sobre un mesón y se retiró del sitio a bordo de un taxi.

Según las autoridades, la repetición de los disparos y la corta distancia desde la que se efectuaron reflejan una clara intención de garantizar la muerte de la víctima.

La suegra manejó hasta Polanco para encontrarse con su hijo. Foto: X/@c4jimenez

Por otra parte, también se han conocido nuevos antecedentes relacionados con el vínculo entre la modelo y su suegra.

Allegados a la familia señalaron que las diferencias comenzaron a agravarse tras el embarazo de la víctima, situación que habría provocado conflictos permanentes. De hecho, la pareja decidió mudarse de Ensenada a Ciudad de México con el propósito de distanciarse de dichas dificultades.