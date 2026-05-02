Rick Scott, uno de los senadores más influyentes en la política de Estados Unidos, se refirió a la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, como una mujer despreciable, después de ser preguntado por periodistas en Washington.

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“Lo primero que tengo que decir es que Delcy Rodríguez es una persona terrible, ella fue parte del régimen de Maduro, ella fue parte de la cámara de torturas, ella sigue manteniendo presos políticos, ella no es la presidenta, es la líder de un cartel, ella es despreciable”, dijo Scott.

“Debe ser la elección de las personas en Venezuela, deben tener elecciones libres y justas, ellos eligen, estoy seguro de que ellos elegirán a alguien que se preocupe por ellos”, aseguró el republicano sobre la posibilidad de elecciones en el país suramericano.

“Todos los presos políticos en Venezuela deben ser liberados inmediatamente, la opresión necesita terminar, ¡y deben celebrarse elecciones libres y justas!”, escribió el senador norteamericano en su red social, donde publicó el video.

Delcy Rodriguez is NOT the president of Venezuela, she’s the head of a cartel. She’s despicable.



ALL the political prisoners in Venezuela must be RELEASED IMMEDIATELY, the oppression needs to stop, and free and FAIR elections MUST HAPPEN! We will keep fighting until Venezuela… pic.twitter.com/XqgrLJiICI — Rick Scott (@SenRickScott) May 2, 2026

“Seguiremos luchando hasta que Venezuela tenga un líder que se preocupe por su pueblo”, aseveró.

Las afirmaciones del senador se añaden a una creciente ola de señalamientos recientes dirigidos contra la actual líder del chavismo.

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Días atrás, Rick Scott ya había manifestado que Delcy Rodríguez “no fue elegida” y la responsabilizó de mantener presuntos vínculos con organizaciones criminales.

Además, insistió en la necesidad de imponer sanciones en caso de que no se concreten transformaciones políticas en el país.

De igual manera, el senador ha expresado su inconformidad por la ausencia de una liberación completa de presos políticos, a pesar de ciertas acciones parciales impulsadas por el régimen chavista mediante la Ley de Amnistía.

Delcy Rodríguez, presidenta encargada de Venezuela. Foto: @presidencialve1

Sin embargo, dicha medida fue suspendida por la propia Delcy tras apenas dos meses y medio de vigencia, periodo en el que no se logró la excarcelación total de las personas detenidas por razones políticas.

Después del derrocamiento de Maduro en una intervención militar estadounidense en enero, su vicepresidenta Delcy Rodríguez asumió las riendas de forma interina y gobierna bajo fuertes presiones de Washington.

En marzo, Washington y Caracas acordaron restablecer sus deterioradas relaciones diplomáticas, rotas en 2019, que también había puesto fin a la conectividad aérea desde Estados Unidos.

Donald Trump, Delcy Rodríguez Foto: AP

Maduro, de 63 años, y su esposa, Cilia Flores, de 69, fueron capturados el 3 de enero en Caracas durante una espectacular operación militar del ejército estadounidense, que involucró unos 150 aviones y helicópteros, además de tropas terrestres.

Con información de AFP*