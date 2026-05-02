Venezuela toma decisión sobre disputa con Guyana por el Esequibo y lanza advertencia

En un comunicado emitido por la Cancillería de Venezuela, el gobierno interino de Delcy Rodríguez informó que el país estará presente en las audiencias de la Corte Internacional de Justicia, previstas para el próximo 4 de mayo, en relación con el conflicto territorial que mantiene con Guyana por la región del Esequibo.

Así es el polémico broche de Delcy Rodríguez que provocó la queja oficial de un país latinoamericano

No obstante, el Gobierno venezolano aclaró que su participación tendrá como objetivo “exponer ante la comunidad internacional su versión de los hechos” y reiteró que continúa sin reconocer la competencia de este tribunal ni los fallos que pueda emitir.

“Venezuela acude a estas audiencias solo para mostrar ante el mundo la verdad sobre los derechos que desde su nacimiento le corresponden sobre el territorio de la Guayana Esequiba”, dice el comunicado.

#Comunicado 📢 La República Bolivariana de Venezuela informa sobre su participación, a partir de este 4 de mayo de 2026, en las audiencias del proceso incoado unilateralmente por la República Cooperativa de Guyana ante la Corte internacional de Justicia, en claro desconocimiento… pic.twitter.com/oFNDmJX2cX — Yvan Gil (@yvangil) May 2, 2026

“Este tratado internacional es el marco normativo que debe ser cumplido de buena fe, con el objeto de poner fin a la controversia territorial mediante un arreglo práctico, aceptable y satisfactorio para ambas partes”, dijo el gobierno de Rodríguez, asegurando que jamás renunciará al Esequibo porque, según ella, le pertenece a Venezuela.

El área de 160.000 km2 es centro de un litigo centenario entre Caracas y Georgetown que se reavivó en 2015 cuando el estadounidense ExxonMobil descubrió enormes yacimientos de petróleo.

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Rodríguez asumió como presidenta encargada tras la captura de Nicolás Maduro en una operación militar estadounidense en enero. Como vicepresidenta fue la responsable del caso del Esequibo ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ).

Durante sus dos visitas oficiales a las islas de Granada y Barbados, Rodríguez lució un broche dorado con la silueta del mapa de Venezuela.

Territorio de Guyana que Venezuela anexó y que pide que sea reconocido al gobierno interino. Foto: AFP

Ali consideró “profundamente lamentable” que en esos encuentros se haya visto la “exhibición prominente de símbolos” que afirman la reivindicación territorial de Venezuela sobre esa zona en disputa.

En una misiva enviada a la Comunidad del Caribe (Caricom), el líder guyanés apuntó que Venezuela no puede pretender normalizar mediante símbolos, mapas, legislación, nombramientos o exhibición oficial un asunto aún pendiente por resolver.

Georgetown pide a la más alta corte de Naciones Unidas que ratifique las fronteras aprobadas en un laudo en 1899, que Venezuela desconoce.

El presidente de Guyana, Irfaan Ali, fue reelegido y es un fuerte aliado de EE. UU. Foto: Getty Images

Caracas apela al Acuerdo de Ginebra que firmó en 1966 antes de la independencia guyanesa de Reino Unido, que anuló ese fallo y sentó las bases para una solución negociada.

“El uso de los espacios de Caricom (Comunidad del Caribe) para proyectar o promover una reivindicación territorial contra un Estado miembro corre el riesgo de ser interpretado como aquiescencia o tolerancia”, escribió Ali.