El sábado pasado, como si fuera una escena de película, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tuvo que ser retirado de una cena con varios periodistas tras un tiroteo. El evento, celebrado en el Washington Hilton, se vio abruptamente interrumpido por el ataque, que dejó a una persona capturada y puso en entredicho la efectividad del Servicio Secreto, entidad encargada de proteger al mandatario.

El sospechoso, Cole Thomas Allen, un joven de 31 años, fue acusado el lunes de intentar asesinar al presidente. Durante su comparecencia, no se declaró ni culpable ni inocente. Nuevos archivos judiciales publicados el miércoles revelaron que el atentado había sido planeado con meses de anticipación.

Sospechoso de tiroteo en cena de corresponsales es acusado de intentar asesinar a Donald Trump

Todo se remonta al 6 de abril, día en que Trump confirmó su asistencia. Desde entonces, el sospechoso buscó información sobre la cena y reservó una estancia de dos noches en el mismo hotel; investigó, además, detalles del programa, el anfitrión y los asistentes previstos.

El día del atentado, Allen salió varias veces de su habitación intentando ubicar la agenda del presidente. Hacia las 8:00 p. m., se tomó una selfi armado con una escopeta calibre 12, una pistola .38, cuchillos y municiones.

Poco después de confirmar la llegada de Trump, perpetró el ataque. Según un agente del Servicio Secreto, fue visto al “disparar en dirección a las escaleras que conducen al salón”. El agente respondió al fuego y realizó cinco disparos, ninguno de los cuales impactó al sospechoso. Allen cayó y fue detenido poco después.

Diosdado Cabello, ministro del Interior de Venezuela. Foto: GETTY IMAGES

Frase

“No es tiempo de elecciones”

Dijo Diosdado Cabello, ministro del Interior de Venezuela. El político mencionó que, por lo menos en el corto plazo, el régimen presidido por Delcy Rodríguez no tiene en sus planes organizar elecciones presidenciales.

Ken van Dyke, suboficial mayor de las Fuerzas Especiales del Ejército de Estados Unidos. Foto: AP

Cifra

400.000

Dólares fue la cifra que ganó Ken van Dyke, suboficial mayor de las Fuerzas Especiales del Ejército de Estados Unidos, tras haber apostado que Nicolás Maduro iba a ser capturado. Fue acusado de usar información confidencial, pero se declaró inocente.

Los monjes podría enfrentar penas de hasta 15 años. Foto: AFP

Mal karma

En Sri Lanka, un total de 22 monjes budistas fueron detenidos en el Aeropuerto Internacional Bandaranaike tras ser sorprendidos con más de 110 kilogramos de cannabis, una sustancia ilegal en este país del sur de Asia. Los monjes habrían ocultado las drogas en un doble fondo de sus maletas.

María Corina Machado, líder opositora de Venezuela. Foto: AP

Venezuela

Será candidata

La líder opositora venezolana y Premio Nobel de Paz 2025, María Corina Machado, anunció que se postulará como candidata presidencial en caso de que se convoquen elecciones en Venezuela, en medio del escenario político abierto tras los comicios de 2024.

Durante una entrevista con el periodista Piers Morgan, Machado afirmó: “Ciertamente, me presentaré como candidata y espero que muchos otros también, para que el pueblo venezolano pueda elegir libremente cuáles son los valores y los propósitos que nos unen”.

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La dirigente sostuvo, además, que la oposición podría ampliar su respaldo electoral frente al resultado que, según sus propias estimaciones, alcanzó cerca del 70 por ciento en las elecciones del 28 de julio de 2024, realizadas en lo que calificó como un contexto adverso.

James Comey, exdirector del FBI. Foto: AP

Washington

De acusador a acusado

James Comey, exdirector del FBI, compareció este miércoles ante un tribunal federal en Alexandria, cerca de Washington, tras ser acusado de amenazar al presidente Donald Trump mediante una publicación en redes sociales.

Según reportaron CNN y MSNBC, la audiencia fue breve y se produjo un día después de que se le imputaran dos cargos relacionados con una imagen publicada en Instagram en mayo de 2025, que posteriormente fue eliminada.

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La publicación mostraba los números “86 47” formados con conchas marinas. En ese momento, Trump afirmó en una entrevista con Fox News que “86” es jerga para “matar” y que “47” hacía referencia a su condición como el presidente número 47 de Estados Unidos.

Jimmy Kimmel, presentador de televisión. Foto: GETTY IMAGES

Estados Unidos

Pelea mediática

Un nuevo enfrentamiento entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el presentador Jimmy Kimmel escaló tras un comentario del comediante sobre la primera dama, Melania Trump, durante su programa nocturno.

La polémica se originó por una broma en la que Kimmel describió a la primera dama como alguien con el “brillo de una viuda en espera”, en un segmento con tono de sátira política. La frase causó rechazo inmediato del mandatario y su entorno.

“Cobarde”: Melania Trump arremete contra Jimmy Kimmel tras referirse a la primera dama como “una viuda en espera”

Trump calificó el comentario como inaceptable y exigió públicamente que el presentador fuera retirado de la cadena ABC, propiedad de The Walt Disney Company. La primera dama también criticó las declaraciones, señalando que fomentaban un clima de hostilidad. Kimmel respondió a las acusaciones asegurando que sus palabras fueron malinterpretadas.