Diosdado Cabello envió contundente mensaje sobre si se convocarán elecciones en Venezuela ante “ausencia” de Maduro

Diosdado Cabello, vicepresidente sectorial de Política, Seguridad Ciudadana y Paz, y ministro del Interior, volvió este lunes 27 de abril a descartar que Venezuela esté en condiciones de celebrar elecciones en el corto plazo y llamó a la unidad nacional en el marco de la Gran Peregrinación por una Venezuela Libre y en Paz, celebrada en el estado Mérida.

“Venezuela requiere hoy que los venezolanos y las venezolanas nos sumemos. No es tiempo de elecciones”, afirmó el secretario general del PSUV, en una declaración que llega en medio de la presión creciente de la oposición y sectores sindicales que exigen la convocatoria a comicios presidenciales lo más pronto posible.

Diosdado Cabello asegura que Maduro y Cilia Flores volverán “más temprano que tarde” a Venezuela

Dichos sectores piden la convocatoria de los comicios presidenciales, estando amparados en la figura constitucional de “ausencia absoluta” del dictador Nicolás Maduro, detenido en Nueva York desde el 3 de enero tras su captura en Caracas por fuerzas estadounidenses, para que responda ante la justicia por delitos ligados al narcotráfico.

El ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz de Venezuela, Diosdado Cabello, descartó la llamada a elecciones. Foto: AFP

Cabello aclaró que su postura no implica la eliminación del debate electoral, sino su postergación. “Cuando llegue el momento de los comicios, los ciudadanos podrán ejercer su derecho al voto por la opción de su preferencia”, dijo, sin precisar fechas ni condiciones para esa convocatoria aclamada por la población.

El dirigente chavista centró su mensaje en la construcción colectiva y les pidió a los venezolanos no reservar sus propuestas para el futuro.

“Si usted tiene una buena idea ahorita, una buena propuesta para este país... ¡Oye, dígala ahorita! Quédese con su conciencia tranquila que la dijo” (sic), puntualizó uno de los funcionarios más importantes del régimen venezolano.

Congresista de EE. UU. pidió entregar a Diosdado Cabello para enfrentar cargos ante la justicia

La declaración de este lunes es consistente con la postura que Cabello ha mantenido en las últimas semanas. A mediados de abril ya había señalado que “las elecciones serán cuando sean”, descartando que la exigencia opositora respondiera a un interés democrático genuino y acusando a esos sectores de usar los comicios como herramienta de desestabilización.

La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez (C, izquierda), escucha al ministro del Interior, Justicia y Paz, Diosdado Cabello, durante un desfile cívico-militar Foto: AFP

La oposición venezolana, agrupada en la Plataforma Unitaria Democrática, presentó un plan para convocar elecciones libres que incluye la designación de nuevas autoridades en el Consejo Nacional Electoral. Gremios sindicales también se han sumado a esa exigencia.

Sin embargo, el gobierno interino de Delcy Rodríguez no ha respondido formalmente a esas propuestas ni ha fijado un calendario electoral, a pesar de las presiones del gobierno de los Estados Unidos, que asegura que busca el restablecimiento de la democracia en el vecino país, tras la caída de Maduro.